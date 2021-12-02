7 самых грязных мест на кухне, о которых вы даже не догадываетесь

На большинстве кухонь есть ряд с первого взгляда непримечательных мест и вещей, на которых скапливаются грязь и микробы. Чтобы создать дома идеальную чистоту, необходимо периодически убирать эти места.

Чаше всего при уборке незаслуженно игнорируются тостеры, деревянные ложки и лопатки, прихватки и тому подобное. Топ самых загрязненных кухонных предметов составил эксперт по уборке Деян Димитров, передает Daily Star. Отметим, что Димитров является генеральным директором Laundryheap, компании, которая предлагает услуги клининговой службы, а также прачечной и химчистки на дому.

Тостер

В тостере любой модели неизбежно остаются маленькие частички хлеба. Если в технике не предусмотрен для этого специальный отдел, крошки будут собираться в прорези для тостов.

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Перед чисткой обязательно отключить электроприбор от сети сухими руками.

"Снимите поддон для крошек и высыпьте содержимое над раковиной или мусорным ведром. Используйте сухую зубную щетку, чтобы очистить прорези для хлеба и места вокруг них. Это удалит крупные крошки. Затем промойте поддон обычной жидкостью для мытья посуды", – посоветовал эксперт.

Прихватки

Даже если перчатки для духовки выглядят нетронутыми снаружи, они могут быть очагом скопления всевозможных микробов внутри. Часто в них попадаются даже небольшие кусочки пищи.

"В большинстве случаев перчатки для духовки можно добавить к еженедельной стирке, но не забудьте прочитать инструкции по очистке на этикетке. Силиконовые прихватки следует стирать вручную", – отметил эксперт.

Деревянные ложки и лопатки

Деревянные приборы склонны к тому, что бактерии будут размножаться в мелких канавках и трещинах, особенно при контакте с сырым мясом. "Если вы не вычистите их должным образом, вы рискуете заразить другую посуду и любую пищу, с которой они будут соприкасаться", – отметил эксперт по уборке.

Он посоветовал на несколько минут замачивать деревянные лопатки в растворе перекиси водорода (одна чайная ложка на два литра воды) перед тем, как их помыть.

Фартук

"Жир, крошки и кусочки пищи могут застрять на вашем фартуке, особенно если у него есть передний карман, поэтому чем он будет чище перед каждым приготовлением, тем лучше", – заявил Димитров.

Он добавил, что на фартуках, которые остаются на кухне, часто собираются разные запахи и пыль.

Полки для соусов и специй

Многие приправы являются еще и красителями. Поэтому важно регулярно убирать полки, чтобы пятна не въедались.

"Убедитесь, что стеллажи полностью высохли, прежде чем снова ставить туда приправы, чтобы избежать сырости", – посоветовал владелец клининговой компании.

Полотенце для посуды

Димитров отметил, что лучше всего иметь на кухне несколько полотенец разного назначения и регулярно отправлять их в стирку.

"Я бы порекомендовал использовать отдельное полотенце для каждой из этих трех основных работ: сушки посуды, вытирания рук и очистки поверхностей. Я бы также посоветовал стирать полотенца каждую неделю", – сказал он.

Эксперт добавил, что для подобной стирке можно выбирать высокую температуру на машинке.

Микроволновка

Еда, которую вы разогреваете и готовите в микроволновой печи, часто будет брызгаться повсюду, если емкость не накрыта.

"Вы должны каждую неделю тщательно чистить микроволновку внутри и снаружи, так как быстрое протирание тканью не так эффективно для удаления грязи. Также большинство людей забывают посмотреть на "потолок" своей печи", – указал Димитров.

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