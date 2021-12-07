Как правильно застегивать вещи с пуговицами, чтобы не оголялась грудь. Лайфхак от блогера

Чтобы блузки, кардиганы и другая одежда на пуговицах не оттопыривалась на груди, в сети советуют застегнуть ее крест-накрест. Такой способ может предотвратить модный конфуз и спасти рубашку, которая немного узкая в бюсте.

Лайфхаком, который будет полезен для обладательниц пышной груди, поделилась блогер Кристина Качеева из Лос-Анджелеса на своей Instagram-странице. Она показала видео, как правильно застегивать пуговицы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Качеева продемонстрировала, как на ней сидит слишком узкая блузка, застегнутая традиционным способом: ткань заметно топорщится в области бюста, оголяя тело.

Видео дня

После этого блогер застегнула одежду с помощью другого метода. Она "перепутала" две пуговицы на груди по диагонали, чтобы ткань плотно прилегала к телу. Остальные застежки женщина оставила как есть.

Судя по видео, такой лайфхак действительно может сработать, ведь наряд Кристины стал выглядеть более аккуратно.

Это подтвердили и подписчики Кристины, которых у нее более 140 тысяч. Они поблагодарили ее за полезный модный совет. "Это отличная идея", "Боже, где ты была раньше!" – пишут в комментариях под постом.

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