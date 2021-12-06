Собчак скопировала образ Тимошенко: кто круче. Фото

Российская журналистка Ксения Собчак пришла на гала-ужин Russia in Vogue в Москве с косой, обращенной вокруг головы. Пользователи сети сравнили ее образ со стилем украинского политика Юлии Тимошенко.

Платье и прическу российской звезды создал молодой дизайнер Ульяна Сергиенко, сообщает Vogue. Известно, что Ксении сначала не понравился предложенный наряд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Журналистка рассказала, что ей хотелось примерить на себя красное платье, которое символизировало бы ее силу и страсть. Однако работа художницы показалась ей слишком женственной.

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"Я очень люблю красный – цвет страсти, цвет власти. Когда я впервые увидела платье, честно, сначала подумала, что это слишком женственный для меня образ, но после примера почувствовала себя барыней", – рассказала Собчак.

Интересно, что пользователи сети увидели в Ксении не просто барыню, а депутата Верховной Рады Украины – Юлию Тимошенко. Это связано с тем, что украинка на протяжении всей своей политической карьеры часто появлялась на публике с косой на голове.

Такая прическа стала "изюминкой" главы партии "Батькивщина", благодаря которой ее узнают на мировой арене.

В комментариях к новым фотографиям подписчики Собчак начали сравнивать ее с Юлией. "Копия Тимошенко", "Юлия Владимировна, это вы?", "Тимошенко уже не та", – написали они.

Коротко о звезде:

Ксения Собчак – российская журналистка, политик, телеведущая и актриса. Член политсовета партии "Партия перемен". Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Заняла четвертое место на президентских выборах 18 марта 2018 года.

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