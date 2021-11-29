Total black и золотые камни: Тимошенко появилась на публике в эффектном образе. Фото

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла на работу в черном наряде и пальто от Dolce&Gabbana с золотыми украшениями на воротнике. 61-летняя лидер партии "Батьківщина" дополнила образ сапожками на платформе с высоким каблуком.

Соответствующие снимки, сделанные в Киеве возле здания парламента в понедельник, 29 ноября, опубликовал на своей странице в Facebook фотограф, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. "Как вам?" – спросил он у пользователей сети.

Видео дня

Тимошенко выбрала для работы в Раде Total black-лук. Под пальто у нее были черная юбка-карандаш длины миди и черная водолазка.

Журналисты отметили, что бренд верхней одежды выдали золотистые пуговицы с логотипом модного дома. Вероятно, это пальто – дизайнерская переработка или же модель со старой коллекции Dolce&Gabbana.

61-летняя политик при этом сделала привычную для себя прическу – низкий гладкий хвост, и макияж с темными тенями. На фото заметно светлый маникюр нардепа.

На Тимошенко также были очки в черной оправе, а сережки она решила в этот раз не использовать.

Коротко о личности:

Юлия Тимошенко – 61-летняя украинский государственный и политический деятель, народный депутат Украины.

Родилась 27 ноября 1960 года в Днепре.

Является первой и пока единственной женщиной-премьер-министром в истории Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как эволюционировал стиль Юлии Тимошенко. Интересно, что ранее она часто меняла цвет волос и только в 2004 году перекрасилась в пшенично-медовый оттенок.