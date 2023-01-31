Смертельно опасно: какие средства для уборки нельзя сочетать

Домашние средства для уборки часто изготавливают, смешивая различные простые вещества. Самый распространенный пример – сода и уксус. Порой так же поступают и с фабричными средствами. Однако далеко не все эффективные в уборке жидкости и порошки можно сочетать между собой. Вступив в реакцию, они могут начать выделять токсичные газы, способные вызвать ожоги кожи, дыхательных путей и глаз. Поэтому важно знать, какие средства для уборки нельзя смешивать.

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OBOZREVATEL составил список веществ, которые нельзя сочетать между собой. И повествует, чем они опасны при вступлении в реакцию.

Уксус и хлорный отбеливатель

Во взаимодействии с содой уксус выделяет относительно неопасный углекислый газ. Если совместить его с хлорным отбеливателем, в воздух начнут выделяться токсичные пары хлора и хлорамина. Эти вещества могут вызвать боль в горле, кашель и раздражение глаз – это результат химического ожога.

Уксус и перекись водорода

Эти два средства сами по себе являются экологичными чистящими веществами, но в сочетании дают надуксусную кислоту. Это сильный окислитель, при контакте сильно раздражающий кожу, глаза и дыхательные пути. А также очень едкое и пожароопасное вещество.

Хлорный отбеливатель и аммиак

Хлор и аммиак содержатся в большом количестве фабричных средств для уборки и сами по себе действуют эффективно. Но в смеси они образуют летучие молекулы хлорамина. Он вызывает ожог горла.

Средство для мытья туалетов и отбеливатель

Желание отбелить унитаз понятно, когда у вас жесткая вода оставляющая пятна. Но не пытайтесь сделать это смесью какого-либо средства для мытья туалета с отбеливателями. В зависимости от действующего вещества такой тандем может дать в результате токсическое соединение, которое спровоцирует удушье и сильное слезотечение. Лучше сразу приобрести средство для унитаза на основе хлора – их на рынке достаточно.

Хлорный отбеливатель и спирт

В кино часто показывают, как злоумышленники усыпляют своих жертв с помощью хлороформа. Именно хлороформ появляется при сочетании хлорного отбеливателя со спиртом. Это вещество при незначительном воздействии вызывает тошноту и головокружение, а если сильно надышаться, то может привести к серьезным поражениям нервной системы и внутренних органов. Не говоря все об ожогах всего, с чем это вещество контактирует.

Средства от засоров труб с чем угодно

Задача средства против засорения труб – растворить все накопившееся в сливе. Насколько сильнодействующим является вещество, способное на такое, можно только представить. Поэтому производители пишут на упаковках – ни в коем случае ни с чем не смешивать. Особенно опасно совмещать сразу несколько прочищающих веществ. Это может не только сильно повредить здоровью, но и, в зависимости от состава, привести к образованию взрывоопасных соединений.

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