Как отмыть жирную посуду, если нет горячей воды: три натуральных средства

Мыть посуду, когда в доме нет горячей воды – не очень приятное занятие. Вдобавок к тому, что мерзнут руки, моющее средство действует и смывается хуже. Однако последнюю проблему можно решить с помощью натуральных средств. Даже если они не отмоются полностью, никакого вреда это не принесет.

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OBOZREVATEL собрал три варианта таких натуральных средств. И будьте уверены – это не принесет вам лишних затрат.

Хозяйственное мыло

Этот вариант требует тщательного полоскания, но все же менее агрессивен, чем фабричные моющие средства. Хозяйственное мыло можно наносить на губку, потерев о сухой брусок, а можно приобрести его сразу в жидкой форме.

Сода

Сода является прекрасным обезжиривающим средством и подходит даже для мытья детской посуды, ведь полностью смывается водой. К тому же она действует как очищающий порошок и может удалять стойкие загрязнения. Просто насыпьте немного соды в посудину, потрите ее губкой и сполосните под струей воды. Но это средство не подойдет для различных видов антипригарного покрытия – может поцарапать их.

Горчичный порошок

Это средство можно использовать так же, как соду, а можно развести водой до пастообразного состояния. Горчичный порошок не так абразивен, поэтому им можно мыть чувствительные к царапинам поверхности. Чтобы удалить стойкие загрязнения, его можно смешать с уксусом.

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