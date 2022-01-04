В Ужгороде женщина отомстила любовнице мужа с помощью фаллоимитатора. Фото

Самый оригинальный подарок на Новый год, без сомнений, преподнесла жительница Ужгорода любовнице своего супруга. Женщина оставила на капоте совей оппонентки секс-игрушку и саркастичное послание.

О необычной мести сообщил новостной портал Закарпатья "Перший". Инцидент произошел во дворе девятиэтажного дома по улице Василия Комендаря, 78.

Известно, что именно там был припаркован автомобиль марки Skoda яркого синего цвета. На капоте машины мстительная женщина оставила резиновый фаллоимитатор – секс-игрушку, которая формой, цветом и размером имитирует эрегированный мужской половой орган.

Помимо "подарка", украинка оставила сопернице "новогоднюю открытку" с пожеланиями.

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"С наступающим! Будешь иметь свой, а не лезть к чужим", – написала женщина в послании.

Отметим, ранее OBOZREVATEL в эксклюзивном материале писал о пяти секс-игрушках, с которыми можно научиться испытывать оргазм. Дипломированный психолог-сексолог и владелица секс-шопа рассказала, почему нельзя считать, что подобными принадлежностями пользуются только извращенцы, и какие девайсы нужно обязательно попробовать новичкам. По ее словам, извращенцы – это люди, удовлетворяющие себя способами, которые являются расстройствами сексуального предпочтения. Секс-игрушки не входят в эту категорию.

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