Так делают почти все: психолог назвал главный признак измены

Если партнер вам изменил, он сам может начать проявлять к вам чрезмерную подозрительность, беспокоясь, что вторая половинка тоже "ведет нечестную игру", считает психолог Дэниел Акон. Он подчеркнул: этот признак измены работает только тогда, когда вы сами не подрывали доверие своего парня или девушки.

Таким психологическим секретом эксперт поделился в Instagram. Как отметил он, если у партнера ранее появилась причина, чтобы не доверять вам, подозрения с его стороны могут быть оправданными и скорее всего не являются "красным флажком", указывающим на отношения на стороне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если вы видитесь с кем-то, а он начинает обвинять вас в измене или беспокоится по поводу ваших разговоров с другими людьми без каких-либо доказательств, это обычно означает, что это он изменяет", – заявил психолог.

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Акон пояснил, что люди склонны проецировать то, что у них внутри, на других. "Это игры разума следующего уровня", – сказал специалист.

По его словам, практически все неосознанно видят в поведении других то, к чему склонны сами.

Конечно же, подобные ситуации могут происходить и по другим причинам. Не существует универсального руководства по отношениям, но об этом психологическом трюке нужно помнить, если вы сомневаетесь в надежности своей второй половины.

В комментариях некоторые пользователи сети не согласились с Даниилом. "У меня есть страх не потому, что я делаю это сам, а потому, что боюсь получить травму, когда останусь беззащитным", – отметил один из подписчиков блогера. "Что, если у кого-то просто есть беспокойство и страх быть брошенным?" – спросил другой комментатор.

Добавим, что Дэниел посвятил свой Instagram-блог психологии. Он снял десятки видео на различные темы, выбрав для своей страницы лозунг: "Расти и побеждать".

Как писал OBOZREVATEL: