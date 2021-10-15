'Что-то не то в самих отношениях': сексолог рассказала, почему хочется плакать после секса. Эксклюзив

Случается, что женщинам во время секса или после бурного оргазма внезапно становится грустно и хочется плакать. Но они не могут объяснить, почему это произошло.

Такие ситуации вводят в замешательство партнера и заставляют искать причину в себе. OBOZREVATEL расспросил сексолога-психолога Екатерину Бучинскую, почему женщинам порой хочется плакать во время полового акта и на что это влияет.

По словам эксперта, есть несколько объяснений такой реакции на секс или оргазм. Это могут быть как физиологические особенности, так и неоправданные ожидания от полового акта.

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"Чувство грусти либо слезы могут не означать ничего плохого, если это просто эмоциональный выброс после оргазма. Неконтролируемая реакция тела на кайф и счастье", – говорит сексолог.

Также грусть может возникнуть из-за того, что не было чувства близости с партнером, независимо от того, был оргазм или нет.

"Люди живут вместе, встречаются, занимаются сексом, но она ожидает, что с помощью секса закроет какие-то вопросы в отношениях, сможет его удержать, быть в контакте. Но секс происходит, а сами отношения не меняются", – рассказывает Екатерина.

По ее словам, секс не может исцелить и вернуть чувства. Если в отношениях есть проблемы, то близость и контакт не появится и после полового акта.

В таком случае, партнерам нужно провести разговор. Специалист рекомендует сказать своему мужчине напрямую: "Дорогой, вот я не знаю, что сейчас произошло, но я чувствую грусть. Мне хочется, чтобы ты меня обнял".

"Знаете, бывает, что мужчина закончил, развернулся и уснул. Это естественная реакция – просто человек устал и отключается. А женщине в этот момент не хватает нежности. Нужно озвучить своему партнеру, что нужна пара минут вот этих "целовашек-обнимашек", – отмечает Бучинская.

Екатерина говорит, что грусть и слезы вызывают чаще всего два фактора: всплеск гормонов во время оргазма и недомолвки между партнерами.

"Постарайтесь проанализировать, в вашей паре такие чувства появляются, потому что был сильный пик – офигенный оргазм, либо вы чувствуете, что-то не то в самих отношениях", – добавила она.

Также эксперт советует не стесняться проговаривать свои чувства и пожелания в плане секса.

"Помните, что никто не умеет читать наши мысли. И никто не хочет вредить другому либо делать ему неприятно. Мы все стараемся, чтобы с нами было хорошо. Но из-за того, что не знаем и не понимаем, мы можем неосознанно повторять это действие", – утверждает сексолог-психолог.

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