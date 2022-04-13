Секс во время войны. Почему не хочется интима и как вернуть сексуальное желание

Война внесла коррективы в жизнь каждого украинца. У некоторых на события, угрожающие жизни, может остро реагировать репродуктивная функция. Нередко исчезает желание заниматься сексом, а у женщин временно может прекратиться менструация.

Как рассказала в комментарии LIGA.Life психолог Анна Ревунец, стресс влияет на эндокринную систему, а именно на выработку гормонов. Надпочечник вырабатывает гормон стресса – кортизол, который подавляет выработку половых гормонов (тестостерона и эстрогена). То есть чем выше кортизол, тем ниже уровень половых гормонов.

Во время событий, угрожающих жизни, репродуктивная функция может выключаться. Сексологиня Маргарита Шавловская отмечает, что из-за постоянного стресса и неопределенности, длительного отсутствия сна и депрессивных состояний у женщин бывают трудности с возбуждением и достижением оргазма, у мужчин – преждевременная эякуляция и отсутствие эрекции.

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Нередко людей мучает и так называемая вина уцелевшего: не оставляют мысли о том, как можно заниматься сексом, когда другие умирают.

Маргарита Шавловская отмечает, что такие состояния – это нормально. Сексуальная функция возобновится спустя некоторое время, однако важно не забывать выражать свои чувства по-другому.

Как вернуть сексуальное желание

Психологи советуют всегда говорить с партнером о своих чувствах. Также важно помнить, что интимность в отношениях может сохраниться благодаря объятиям, поцелуям, ласковым словам.

Необходимо также ограничить поступление информации. Подогрев тревожного состояния может привести к нежеланию заниматься чем-либо, не говоря уже о сексе.

Психолог Анна Ревунец советует не игнорировать повседневные дела. Даже если вы уехали из дома, занимайтесь тем, что может отвлекать. Найдите место приятным вещам: приготовьте вкусный ужин для близких, почитайте любимую книгу или просто мечтайте.

Также специалист советует по возможности заниматься сексом утром, а не вечером: "Несмотря на то, что в вечернее время человек более расслаблен, уровень половых гормонов самый низкий. Утром наоборот уровень половых гормонов самый высокий, поэтому у мужчин утренняя эрекция спонтанна и возникает бессознательно".

Делайте расслабляющие процедуры – ванны, самомассажи, массажи друг другу. Все, что может расслабить вас, а может быть, и партнера.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение психолога, как уснуть во время войны, если постоянная тревога.