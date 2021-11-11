Сексолог назвала размеры самых больших и маленьких пенисов в мире

Украинский сексолог и психолог Татьяна Славина рассказала своим подписчикам несколько интересных фактов о мужском половом органе. Свой рассказ эксперт посвятила мужчинам, которых волнует длина и размер пениса.

Медик выложила пост на свою страницу в Instagram, ссылаясь на исследования профессора Ольстерского университета (Сев. Ирландия) Ричарда Линна. На основе наблюдения за мужчинами из 113 стран ученый определил среднюю длину мужского члена.

Прежде всего, ирландец доказал, что наибольший размер имеют жители Республики Конго (18,03 см). На втором месте расположились эквадорцы, а на третьем – граждане Ганы.

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Среди европейцев самыми большими пенисами могут похвастаться исландцы (16,5 см), итальянцы (15,7 см) и шведы (14,98 см).

По подсчетам автора исследования, среди стран бывшего СССР наибольший размер у жителей Грузии (16 см), Белоруссии (14,6 см), Украины (14 см) и России (13,3 см).

Кроме описания крупнейших половых органов, Линн рассказал и об обладателях самых маленьких пенисов в мире. Ими стали китайцы, индийцы и корейцы. Средняя длина членов жителей перечисленных стран варьируется между 9 и 11 сантиметрами.

Среди европейцев больше всего комплексуют граждане Румынии. Сексологиня отметила, что в маленьком размере есть свои плюсы, ведь ученые установили, что обладатели коротких членов могут похвастаться развитым интеллектом.

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