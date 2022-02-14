Почему мужчины засыпают сразу после секса. Научный ответ

Многие мужчины часто сразу засыпают после секса. Оказывается, этому есть реальная научная причина.

Ученая Мелинда Веннер из Science Line говорит, что это связано с химическими веществами в мозгу. В частности, с теми, которые отвечают за усталость и сон.

По ее словам, во время секса мозг выделяет смесь химических веществ – норадреналин, серотонин, окситоцин, вазопрессин, оксид азота (NO) и гормон пролактин. Последний связан с чувством сексуального удовлетворения и является причиной "времени восстановления". То есть, мужскому телу нужен отдых, прежде чем перейти к другому этапу в жизни.

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Также Веннер утверждает, что во время секса уровень пролактина, как правило, выше. А именно при оргазме с партнером его выделяется в четыре раза больше.

Кроме того, со сном связаны окситоцин и вазопрессин, которые также в большом количестве высвобождаются во время оргазма. Причем, часто это происходит одновременно с высвобождением мелатонина – гормона, регулирующего биологические часы.

А вот женщины, по словам ученой, после секса чаще остаются полувозбужденными. Поэтому, окончив половой акт, они засыпают гораздо реже.

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