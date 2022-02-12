Секс-терапевты назвали фразу, которую категорически нельзя говорить мужчине в постели

Ульяна Виноградова
Секс
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Секс-терапевты назвали фразу, которую категорически нельзя говорить мужчине в постели

Сексопатологи Аса Баав и Дэвид Чемберс вместе два года. Пара проводит курсы по интиму и отношениям по всему миру и утверждает, что люди допускают несколько ошибок, когда пытаются угодить партнерам. В частности, специалисты назвали фразу-табу, которую ни в коем случае не стоит произносить в постели.

Как пишет Тhe Sun, по словам терапевтов, больше половины мужчин в своей жизни испытывают ту или иную форму эректильной дисфункции. Этот процесс заставляет представителей сильного пола почувствовать, что им не удалось стать хорошим любовником.

Некоторые слова могут еще больше расстроить партнера.
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Последствия могут проявиться не только в спальне, но и в повседневной жизни заниженной самооценкой. Поэтому последнее, что он хочет услышать в момент своего "падения", это фраза: "Я тебе не нравлюсь?"

Секс-терапевты утверждают, что проблема с эректильной дисфункцией не имеет ничего общего с симпатией и чувствам к женщине. Мужчина запросто может испытывать стресс и тревогу, которые убьют эрекцию, даже потому, что он очень сильно хочет доставить партнерше удовольствие. Однако приведенные слова еще больше его угнетят.

В таком случае сексопатологи советуют просто понять вторую половинку без лишних вопросов. Он оценит это по достоинству и в следующий раз будет чувствовать себя увереннее.

Мужчина може просто переволноваться.

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