Названы главные женские страхи в постели

Согласно опросу, проведенному компанией Illicit Encounters, самые распространенные страхи женщин в постели – это боязнь того, что "секс будет разочарованием" или "партнеру не понравится их тело".

Как сообщает издание Metro, в анкетировании приняли участие 2000 представительниц прекрасного пола. Также многие отметили, что переживают из-за "смущающих звуков", которые они могут издать во время полового акта.

Секс будет разочарованием. Партнеру не понравится мое тело, особенно грудь. Мужчина обратит внимание на то, что я не избавилась от волос в области бикини или на ногах. Увидит мои большие трусики. Я не буду испытывать оргазм. Смущающие звуки во время секса. Он захочет оральный секс. Нас прервут. Скрипучая кровать или стук изголовья. Я не буду подражать его бывшей девушке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно опросу, проведенному специалистами американской компании по продаже матрасов Sleep Cupid, больше всего женщинам нравится заниматься сексом на лестнице.