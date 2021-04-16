Названы главные женские страхи в постели
Согласно опросу, проведенному компанией Illicit Encounters, самые распространенные страхи женщин в постели – это боязнь того, что "секс будет разочарованием" или "партнеру не понравится их тело".
Как сообщает издание Metro, в анкетировании приняли участие 2000 представительниц прекрасного пола. Также многие отметили, что переживают из-за "смущающих звуков", которые они могут издать во время полового акта.
Секс будет разочарованием.
Партнеру не понравится мое тело, особенно грудь.
Мужчина обратит внимание на то, что я не избавилась от волос в области бикини или на ногах.
Увидит мои большие трусики.
Я не буду испытывать оргазм.
Смущающие звуки во время секса.
Он захочет оральный секс.
Нас прервут.
Скрипучая кровать или стук изголовья.
Я не буду подражать его бывшей девушке.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно опросу, проведенному специалистами американской компании по продаже матрасов Sleep Cupid, больше всего женщинам нравится заниматься сексом на лестнице.