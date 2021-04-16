Названы главные женские страхи в постели

Юля Ухина
Юля Ухина
Секс
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Главные женские страхи в постели

Согласно опросу, проведенному компанией Illicit Encounters, самые распространенные страхи женщин в постели – это боязнь того, что "секс будет разочарованием" или "партнеру не понравится их тело".

Как сообщает издание Metro, в анкетировании приняли участие 2000 представительниц прекрасного пола. Также многие отметили, что переживают из-за "смущающих звуков", которые они могут издать во время полового акта.

Главные женские страхи в постели
Топ-10 женских страхов в постели:

  1. Секс будет разочарованием.

  2. Партнеру не понравится мое тело, особенно грудь.

  3. Мужчина обратит внимание на то, что я не избавилась от волос в области бикини или на ногах.

  4. Увидит мои большие трусики.

  5. Я не буду испытывать оргазм.

  6. Смущающие звуки во время секса.

  7. Он захочет оральный секс.

  8. Нас прервут.

  9. Скрипучая кровать или стук изголовья.

  10. Я не буду подражать его бывшей девушке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно опросу, проведенному специалистами американской компании по продаже матрасов Sleep Cupid, больше всего женщинам нравится заниматься сексом на лестнице.

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