Ляшко поделился секретом, на чем лучше заниматься сексом

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что на матрасах Veneto секс более качественный, чем на других поверхностях. Эти матрасы "не проваливаются".

Об этом политик рассказал в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL. "Хорошие матрасы. Хороший секс на этих матрасах, не проваливаются", – сообщил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По словам Ляшко, до того, как приобрести матрас Veneto, ему приходилось удовлетворять свою базовую потребность на полу.

"У меня дома был диван, там невозможно было заниматься. Приходилось на полу. Пока не купил матрас Veneto", – признался мужчина.

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Ляшко также ответил на вопрос, не планирует ли он вернуться в журналистику, которой он занимался в начале своей трудовой карьеры.

"На OBOZREVATEL, если пригласят, то лет через 50 завяжу с политикой, пойду колумнистом на сайт OBOZREVATEL. Я уверен, что через 50 лет вы тоже будете", – сказал политик. В этом контексте он напомнил, как посещал редакцию OBOZREVATEL 12 лет назад.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сексолог-психолог Татьяна Павлова озвучила советы, как заниматься сексом в жару. В частности, она отметила важность употребления большого количества воды.