Как удовлетворить девушку в постели: правила и советы от сексолога

Хороший секс – залог здоровых отношений в любой паре. В этом деле "хорошо" должно быть всем: как мужчине, так и женщине. Чтобы сексуальная жизнь пары всегда была разнообразной, нужно удивлять любимую женщину и в постели.

В материале для OBOZREVATEL психолог и сексолог Нелли Верховская дала советы, как удовлетворить девушку. Эксперт также рассказала, что для женщин означает понятие "хороший секс".

По словам Нелли, важно отличать порно-идеалы от реальности. Демонстрируют секс на экране актеры, выполняющие работу за деньги, и это только шоу, а не инструкции, как сделать друг другу хорошо в реальности. Как утверждает эксперт, порнофильмы и реальность можно сравнить, к примеру, с натренированными акробатами, которые под куполом цирка отрабатывают свои гонорары. И взять обычных людей, насмотревшихся представления, и требующих от других обычных людей подобных трюков.

"И проблема не в технике исполнения, а в наличии удовольствия у исполняющего. Это и есть главная рекомендация в постели – мужчинам нужно задуматься, приятно ли реальной женщине то, что вы от нее требуете/ждете? Или вы просто пытаетесь повторить шоу?" – поведала специалист.

Верховская также называет проблемой то, что некоторые мужчины рассматривают женщин как сексуальный объект, а не человека со своими ощущениями и потребностями. К тому же, по словам специалиста, оргазма женщине добиться сложнее: нужны умелые предварительные ласки и половая размерная совместимость.

Помимо этого, большинство мужчин зациклены на своих интересах и забывают о своей партнерше во время секса. А некоторые даже нарочно делают своей девушке больно, чтобы потешить самолюбие.

"Большинство мужчин на сайтах знакомств на вопрос о своих вкусах уверенно отвечают: анальный секс и глубокий минет. Иногда добавляют о желании избить в процессе перечисленного партнершу. Так ребята кажутся себе очень модными", – рассказывала секс-психолог.

По статистике, большинство женщин не в восторге от самого процесса анального и орального секса.

"Конечно, есть те, кто искренне радуется подобным манипуляциям. Но представительниц классических вкусов гораздо больше", – утверждала специалист.

"Мужчина должен сам приласкать женщину. Секс нужен для удовольствия и ласк, а не для самоутверждения и обид. Планируя секс-вечер, следует спросить, чего хочет твоя женщина? И если она соврет, чтобы угодить, спроси у того, кто откроет тебе глаза – у сексолога-психолога", – заявила Нелли.

Будьте нежны и ласковы с девушкой в постели.

Во время секса нужно думать не только о себе. Следует быть включенным также в удовольствие девушки.

Поддерживайте контакт с партнершей: прислушивайтесь к ней и не спешите с финалом.

Не молчите во время секса, чтобы не убить любую возможность сексуального наслаждения девушки.

Контролируйте в постели грубость. Иногда девушкам хочется медленного секса, а иногда и грубого. Такое лучше согласовывать заранее, чтобы удовольствие получили оба партнера.

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