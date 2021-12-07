Исследования показывают, что до 75% женщин и до 25% мужчин имеют опыт симуляции оргазма.

Еще одно исследование, в котором приняли участие более 1600 гетеросексуальных пар, состоящих в браке, выявило, что около 43% процента мужей имели искаженное представление о том, насколько часто их жены испытывали оргазм.

Профессор психологии Laurie Mint (Университет Флориды) справедливо отмечает, что такой разрыв обусловлен не биологией, а культурными факторами: получение оргазма женщиной не сложнее, чем мужчиной – но в обществе продолжает господствовать точка зрения, что это не так.

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Парадокс: мы – самые близкие друг другу люди, мы годами спим в одной постели, становимся родителями, рядом и в горе, и в радости – и остаемся чужими в такой важной составляющей семейной жизни, как интимная близость.

А вот и 5 самых популярных причин для практики имитации оргазма, о которых говорят женщины:

оргазм маловероятен, или его получение занимает слишком много времени, или в этот раз просто не хочется доводить себя до оргазма; хочется избежать негативных последствий (защитить самооценку партнера и не ранить его чувства); хочется сделать приятное партнеру; сексуальный контакт неприятен или даже вызывает боль; "если я не получаю оргазм каждый раз, значит, со мной что-то не так".

Итак, мы видим 2 группы причин: 1) самочувствие или самооценка самой женщины; 2) связанные с влиянием на чувства мужчины или же с возможной негативной оценкой женщины мужчиной.

Хотеть или не хотеть оргазма – это ваше право. Если вы выбираете сегодня получить оргазм – с вами все в порядке. Если выбираете обойтись без него – с вами тоже все в порядке.

Да, существует определенная связь между частотой имитации оргазма и сложностями в его достижении. Если вам пока сложно достичь оргазма, и вы продолжаете вместе с партнером изучать себя и искать ключики к вашему оргазму – с вами все в порядке.

Если вам сложно достичь оргазма, но вы решили для себя пока что приостановить исследование глубин вашей сексуальности – с вами тоже все в порядке. Никто из нас не обязан испытывать максимальное наслаждение от секса – если не хочет этого.

Не каждый сексуальный акт должен в обязательном порядке заканчиваться оргазмом (как у мужчин, так и у женщин). Это не мешает вам обоим получить обоюдное удовольствие от близости и самого процесса. Вы имеете право не следовать зацикленности общества на обязательном "гранд-финале". Просто делайте то, что приятно вам обоим. Пошлите к черту стереотипы из порнофильмов, далекие от реальной жизни, и дайте себе и партнеру возможность познакомиться с собой, настоящими.

Мужчины обычно любят конкретику – так дайте им четкую инструкцию. Еще лучше - создайте ее вместе. С примечаниями о том, как важна вам прелюдия, расслабленность, чувство защищенности и прочие факторы для появления "того самого" настроения.

Если же главная причина, по которой вы продолжаете имитировать оргазм, связана с нежеланием открыться партнеру (вне зависимости от причины), попробуйте поставить себя на его место. Что бы вы предпочли в такой ситуации: знать правду или обманываться? Мало что так разрушительно для отношений, как ложь…

Есть страх, что вас, настоящую, не поймут, отвергнут, засмеют? Тогда проблема в ваших отношениях – гораздо глубже, чем несовпадение представлений о сексе. Если партнер не является для вас опорой, если вы не можете ему доверять и боитесь быть с ним искренней - с вашими отношениями все очень не в порядке.

Будучи правдивыми друг с другом, мы укрепляем доверие и близость. Не говоря уже о том, что совместное исследование сексуальности – увлекательное занятие, которое делает ваш секс лучше. Вы можете играть, смеяться, экспериментировать – и это точно улучшит коммуникацию между вами и привнесет в жизнь обоих больше красок.

А вот и лайфхаки для тех, кто созрел для того, чтобы остановить этот одинокий театр одного актера:

Выберите подходящее время для того, чтобы поговорить с партнером – когда не нужно торопиться, можно расслабиться и у вас обоих есть ресурс для обсуждения; Будьте готовы выдержать эмоционально окрашенную реакцию: нам всем неприятно ощущать себя обманутыми; Начните с того, чтобы поблагодарить вашего партнера за то хорошее, что есть между вами. Пусть ваши слова активируют ощущение близости и связи; Поделитесь вашими чувствами с партнером: если вы нервничаете, если переживаете – дайте ему узнать об этом. Это включит в нем сочувствие; Сообщите о том, что хотели бы дальше разбираться с этим вопросом вместе. Расскажите, как это может сблизить вас и улучшить качество ваших отношений.

Если же это вам сообщают нечто подобное – будьте открыты. Дайте понять, что цените откровенность, которая дорого стоила вашему партнеру. Поделитесь тем, какие чувства и мысли вызвала у вас эта информация.

А затем вы о чем-то договоритесь друг с другом. О чем-то то только своем и очень-очень важном.

Возможно вам помогут в этом еще парочка лайфхаков:

Дамы – вперед. Если женщина настроена получить оргазм – то пусть она получит его первой. Каждый из нас – сам хозяин своего оргазма. Но помощь партнера в этом вопросе – драгоценна.

И пусть ваши совместные открытия будут восхитительными!