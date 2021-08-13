Мастурбация в отношениях – норма или нет: сексолог дала ответ

Опытный сексолог Наталья Ежова рассказала, что вопрос о том, является ли мастурбация нормальной в отношениях, она слышит от клиентов довольно часто. По словам эксперта, в этом нет ничего плохого. Главное – сочетать "самоудовлетворение" с сексом с любимым человеком.

Более того, мастурбация может принести пользу в отношения партнеров. Ведь когда человек умеет удовлетворить сам себя, то он с легкостью объяснит, что хочет получить от своей второй половинки. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Надо знать важную вещь: норма – сочетание самоудовлетворения и секса с постоянным партнером, не норма – замена нормальных сексуальных отношений в паре мастурбацией. Также ненормально, когда человек получает оргазм только при мастурбации. С научной точки зрения – это патологический оргазм. Самое важное в вопросе "самоудовлетворения" – чувство меры и понимание процесса", – отметила ведущая реалити "Эксы".

Видео дня

"Приведу, возможно, немного странное, но понятное сочетание. Секс и мастурбация – это как мороженое и конфета. Иногда можем съесть одно, иногда другое, иногда совместить. Но не стоит отказываться полностью от чего-то одного", – подытожила Ежова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сексолог, ведущая реалити "Эксы" на Новом канале Наталья Ежова рассекретила, что существует 5 способов понять, какой любовник перед вами. Если человек ест быстро, не пережевывая, то и секс будет быстрым. Если же он наслаждается каждым кусочком, подходит, детализирует, медленно пережевывает, тогда интим будет медленным.