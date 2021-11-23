Снова почувствовала себя девственницей: 82-летняя британка воссоединилась с 36-летним мужем из Каира. Фото и видео

82-летняя британка Айрис Джонс воссоединилась со своим 36-летним мужем Мохаммедом Ибрихамом, инженером из Египта, после почти года, проведенного порознь. Пара не виделась из-за того, что у мужчины не было визы для поездки в Великобританию.

Как передает Daily Mail, необычная пара сыграла скромную свадьбу в ноябре 2020-го. Однако с декабря из-за ожидания визы Мохамедом они не виделись лично, поддерживая связь по телефону и через соцсети.

Айрис рассказала, что ходила по магазинам, когда Мохамед позвонил ей и сказал, что ему была предоставлена ​​трехлетняя виза. Для этого мужчине пришлось сдать экзамен по английскому языку и доказать, что он переезжает к официальной супруге.

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Пенсионерка лично приветствовала молодого возлюбленного в аэропорт Хитроу. Женщина сказала, что по случаю воссоединения они вместе выпили по чашке чая.

"Мы не праздновали – ведь мы вместе, и этого достаточно. Мы выпили вместе по чашке чая. Мохамед счастлив, но пока мало что может сказать. Он один из тех замкнутых египтян", – сказала Айрис.

Отметим, что женщина получила широкую известность в Британии и за ее пределами, когда в эфире развлекательного шоу "This Morning" раскрыла подробности интимной жизни с 36-летним мужем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она заявляла, что Мохамед "заставляет ее снова почувствовать себя девственницей".

82-летняя бывшая уборщица познакомилась с будущим супругом летом 2019 года в социальной сети Facebook. Они переписывались пять месяцев, а потом впервые встретились лично в Каире, куда прилетела Айрис.

Женщина в эфире утреннего шоу призналась: ей с мужем приходится быть осторожными в постели. У нее тонкая, как ткань, кожа из-за некоторых лекарств. А во время первой близости пара потратила целую упаковку интимной смазки.

"Мохамед должен быть осторожен, когда схватывает меня, потому что может разорвать мою кожу... Когда дело доходит до занятий любовью, это может быть болезненно. Я могу оказаться в больнице. Но мы решили эту проблему по-собачьи", – пошутила британка.

Мохамед также прокомментировал отношения с пенсионеркой. Он даже послал зрителей, которые не поверили в реальность их чувств.

"Любовь не видит разницы в возрасте или стране. Айрис выбрала меня, а я выбрал Айрис. Я хочу сказать всем людям, которые нападают на нашу любовь, это не ваше дело, сосредоточьтесь на своей жизни и идите к черту", – заявил мужчина.

Египтянин добавил, что его злит, когда люди называют его "игрушечным мальчиком" пенсионерки.

Пара категорически отрицает, что вместе из-за денег либо вида на жительство. Мохамед утверждает, что готов жить с возлюбленной в любой точке мира.

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