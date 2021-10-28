'Он сверху': 82-летняя британка рассказала об интимной жизни с 36-летним мужем

82-летняя британка по имени Айрис Джонс, вышедшая замуж за 36-летнего инженера из Египта Мохаммеда Ибрихама, заставила покраснеть людей, раскрыв пикантные подробности сексуальной жизни. Пенсионерка заявила, что при первой интимной связи с мужем потратила целую упаковку интимной смазки, а также призналась в каких позах пара уединяется.

Соответствующие заявления Айрис сделала в утреннем шоу "This Morning", ведущими которого были Холли Уиллоуби и Филипп Шофилд, пишет The Sun. Британка добавила, что "после первого раза, на следующий день не могла ходить" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Таблетки, которые я принимаю, делают мою кожу ужасно тонкой. Так что мы можем делать это только лежа, когда он на мне сверху. В противном случае это будет очень больно, и я получу синяк", – рассказала Айрис Джонс.

Пенсионерка "загнала в красную краску" телеведущих, после того, как сказала, что пробовала вместе с молодым мужем разные позы.

"Мы сделали это по-собачьи, и позиция, которой мы занимаемся, немного похожа на эту привычную. Но, она более плоская. Я люблю поражать людей признаниями. Это заставляет их смеяться. Когда они слышат, чем я занимаюсь в спальне, это оживляет их скучную жизнь", – заявила Айрис.

Она добавила, что считает своего молодого мужа "сексуальным и замечательным человеком". Он для Айрис "чистый египтянин, Фараон".

Отмечается, что Айрис и Мохаммед, который на тот момент был в разводе, познакомились в 2019 году в Facebook, после чего завели роман по переписке.

"Когда мы познакомились, я подумала: "Боже мой, он потрясающе красив". Я понимала, что он молод, поэтому не думала, что с этого что-то выйдет. Но, когда он начал называть меня "малышкой", я ответила ему, чтобы он не заводил романтических представлений обо мне, поскольку скоро я стала бы восьмидесятилетней", – вспоминает Айрис.

После пяти месяцев переписок, Джонс собрала вещи и прилетела к нему в Каир, чтобы впервые сходить на свидание, а также выйти замуж.

"У меня в сумке было свадебное платье. Просто предполагалось, что мы поженимся, мы были влюблены. В зале прилета я увидела этого высокого, невероятно красивого мужчину и просто прыгнула ему в объятия", – сказала Айрис.

Однако пожениться влюбленным не удалось из-за отсутствия некоторых документов. Лишь спустя время, в октябре 2020 года, они поженились все-таки.

"Свадьба была очень простой, в офисном здании. Потом отпраздновали с напитками в KFC. В ту ночь мы просто обнимались, а на следующее утро занялись любовью. Это был лучший секс в моей жизни, и я была так счастлива", – призналась Джонс.

Стоит отметить, что у британки есть двое сыновей – 55-летний Стивен и 53-летний Даррен. Как оказалось, что мужчины не были в курсе планов своей матери.

"Мои сыновья не знали об этом, пока не прочитали в Интернете, но меня не волновало, что они думают. Это моя жизнь", – сказала Айрис.

Теперь пенсионерка сосредоточена на том, чтобы перевезти своего молодого мужа в Великобританию, чтобы жить вместе. Влюбленные не виделись с декабря 2020 года из-за пандемии, а также денег, поскольку у них нет возможности постоянно летать друг к другу.

"Мы разговариваем по телефону или в Facebook утром, днем и ночью. Он клянется, что верен мне", – отметила пенсионерка.

Добавим, что в сети обеспокоены романом пожилой женщины и молодого араба, поскольку, по мнению пользователей, Айрис может быть обманута новым возлюбленным.

"Люди думают, что я глупая старая бродяга, и мной пользуются, однако это не так. Это не ради денег – у меня их нет. Он никогда не просил денег, а все расходы мы делим 50/50", – подытожила Джонс.

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