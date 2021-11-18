7 мифов о пенисе, в которые все до сих пор верят. Фото
О мужском половом органе существует самое большое количество выдумок. Миллионы людей охотно верят в то, что случайно услышали в курилках, в "чисто мужских компаниях" или прочитали в интернет-блогах.
Из-за этих небылиц мужчины начинают комплексовать по поводу длины члена, его вида и даже собственной спермы. OBOZREVATEL развенчал 7 самых распространенных мифов о пенисе.
Миф: чем больше пенис, тем лучше секс
Национальная библиотека медицины США опубликовала исследования, которые доказали, что удовлетворение женщины не зависит от размеров полового члена. Ученые опросили 170 респонденток, и только 1% из них считает, что размер пениса – это очень важно. Какой бы ни была длина, большинство девушек не может достичь оргазма только благодаря проникновению без стимуляции клитора.
Миф: пенис можно увеличить без пластической операции
В Интернете мошенники часто продают таблетки для увеличения пениса. На самом деле, размер полового члена можно изменить только с помощью хирургического вмешательства. Но даже хирургам не под силу значительно его увеличить. К тому же, эта операция может нанести непоправимый вред мужскому здоровью.
Миф: размер члена соответствует размеру стопы
Сексолог Джилл Макдевитт опровергла миф о том, что размер полового члена пропорционален стопе. Это подтверждают также многочисленные исследования с участием сотен мужчин. На длину и объем пениса влияет только генетика и факторы окружающей среды.
Миф: семенники разорвутся, если возбудиться и не оргазмировать
Мужчины часто говорят своим партнершам, что, если прервать половой акт и не довести дело до "конца", – их член будет ужасно болеть, а семенники разорвутся. На самом деле это миф, без эякуляции еще никто не умер.
Единственное, что может случиться, если долго воздерживать семяизвержение, – изменится цвет кожи в области мошонки на синий оттенок и появятся легкие покалывания из-за накопления спермы. Уролог Пол Турек заверил, что никакого вреда здоровью не будет, если мужчина перетерпит и не эякулирует.
Миф: член можно "накачать" как мышцы
Половой член состоит из пещеристых тел. При возбуждении они наполняются кровью, поэтому мышцы в процессе не участвуют. Эрекцию обеспечивают сосуды. Никакие утяжелители и тренировки не накачают пенис, а тем более не увеличат его в размерах.
Миф: сперма – это волшебное целебное зелье
Мужчины нередко убеждают партнерш, что в их сперме содержится большое количество питательных веществ, которые к тому же помогают худеть. В журнале Андрологии разобрали состав семя на белки, жиры и углеводы. Оказалось, что в эякуляте есть малая доза полезных веществ. Но их все же лучше получать из обычной пищи с другими витаминами.
Миф: пенис уменьшается с возрастом
Считается, что с годами пенис становится меньше, но это происходит только в том случае, если мужчина полнеет. Дело в том, что у тучных людей половой член визуально выглядит меньше, поскольку его основа "прячется" в жировых тканях на животе. Если похудеть – пенис вернет свою привычную форму и размер.
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