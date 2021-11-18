7 мифов о пенисе, в которые все до сих пор верят. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Секс
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Мужчины не знают всех особенностей своего достоинства

О мужском половом органе существует самое большое количество выдумок. Миллионы людей охотно верят в то, что случайно услышали в курилках, в "чисто мужских компаниях" или прочитали в интернет-блогах.

Из-за этих небылиц мужчины начинают комплексовать по поводу длины члена, его вида и даже собственной спермы. OBOZREVATEL развенчал 7 самых распространенных мифов о пенисе.

  • Миф: чем больше пенис, тем лучше секс

Женский оргазм не зависит от размера члена.

Национальная библиотека медицины США опубликовала исследования, которые доказали, что удовлетворение женщины не зависит от размеров полового члена. Ученые опросили 170 респонденток, и только 1% из них считает, что размер пениса – это очень важно. Какой бы ни была длина, большинство девушек не может достичь оргазма только благодаря проникновению без стимуляции клитора.

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  • Миф: пенис можно увеличить без пластической операции

В Интернете продают таблетки для увеличения пениса.

В Интернете мошенники часто продают таблетки для увеличения пениса. На самом деле, размер полового члена можно изменить только с помощью хирургического вмешательства. Но даже хирургам не под силу значительно его увеличить. К тому же, эта операция может нанести непоправимый вред мужскому здоровью.

  • Миф: размер члена соответствует размеру стопы

Размер члена не зависит от размера ноги.

Сексолог Джилл Макдевитт опровергла миф о том, что размер полового члена пропорционален стопе. Это подтверждают также многочисленные исследования с участием сотен мужчин. На длину и объем пениса влияет только генетика и факторы окружающей среды.

  • Миф: семенники разорвутся, если возбудиться и не оргазмировать

Мошонка не лопнет без оргазма.

Мужчины часто говорят своим партнершам, что, если прервать половой акт и не довести дело до "конца", – их член будет ужасно болеть, а семенники разорвутся. На самом деле это миф, без эякуляции еще никто не умер.

Единственное, что может случиться, если долго воздерживать семяизвержение, – изменится цвет кожи в области мошонки на синий оттенок и появятся легкие покалывания из-за накопления спермы. Уролог Пол Турек заверил, что никакого вреда здоровью не будет, если мужчина перетерпит и не эякулирует.

  • Миф: член можно "накачать" как мышцы

Член нельзя увеличить без операций

Половой член состоит из пещеристых тел. При возбуждении они наполняются кровью, поэтому мышцы в процессе не участвуют. Эрекцию обеспечивают сосуды. Никакие утяжелители и тренировки не накачают пенис, а тем более не увеличат его в размерах.

  • Миф: сперма – это волшебное целебное зелье

Сперма не помогает похудеть.

Мужчины нередко убеждают партнерш, что в их сперме содержится большое количество питательных веществ, которые к тому же помогают худеть. В журнале Андрологии разобрали состав семя на белки, жиры и углеводы. Оказалось, что в эякуляте есть малая доза полезных веществ. Но их все же лучше получать из обычной пищи с другими витаминами.

  • Миф: пенис уменьшается с возрастом

Половой член уменьшается не с возрастом, а с набранными килограммами.

Считается, что с годами пенис становится меньше, но это происходит только в том случае, если мужчина полнеет. Дело в том, что у тучных людей половой член визуально выглядит меньше, поскольку его основа "прячется" в жировых тканях на животе. Если похудеть – пенис вернет свою привычную форму и размер.

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