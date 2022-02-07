Что сажать в феврале на рассаду: 5 овощей для 'быстрого' урожая

Февраль может стать самым плодотворным месяцем для садоводов. Так как есть некоторые овощи, которым нужен ранний старт.

Эксперт по садоводству Джон Харрисон, который работает в Green House Stores, утверждает, что для ранней посадки не обязательна отапливаемая теплица. Достаточно того, чтобы помещение не промерзало. Изданию Еxpress он рассказал, что уже на грядущей неделе огородники могут вполне спокойно высаживать в теплице картофель, бобовые, лук и капусту.

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Картофель

Посев этого овоща в феврале, скорее всего, даст ранний весенний урожай – в апреле. Картофель лучше сажать в большие ведра или толстые пластиковые мешки с открытыми дренажными отверстиями. Для него будет достаточно температуры около 10°C.

Бобовые

Эти растения в феврале можно высаживать на глубине 7,5 см. В случае мороза, горшки стоит прикрыть флисом.

Лук-порей

Лук-порей будет хорошо себя чувствовать в больших глубоких контейнерах. Урожай будет в июне.

Лук-шалот

Для этого овоща подойдут горшки диаметром 7,5 или 10 см и температура от 10 до 16°С.

Капуста

Высаживание капусты в феврале помогает ей закалиться и быть устойчивой к погоде при пересадке в открытый грунт. Важно не сажать ее слишком близко друг к другу или с другими родственными видами. В случае похолодания саженцы стоит прикрыть флисом.

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