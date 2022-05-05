Зеленский как Штирлиц. Ему хватает поспать и 20 минут, – Кошевой

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что его друг и президент Украины Владимир Зеленский в мирное время спал около 5 часов в день. Сейчас, по мнению комика, ему хватает 20 минут сна, как литературному персонажу Максу Отто фон Штирлицу.

"Зная его еще с актерской карьеры, почти 20 лет знакомы, то он и в мирную жизнь, когда работали, спал 4-5 часов. Поэтому я думаю, что сейчас для него это 20 минут, как Штирлиц, и все. Главное, чтобы ел и был в шапке. И в бронике", – сказал Кошевой в интервью для программы "ЖВЛ" на одноименном YouTube-канале.

Актер также ответил на вопросы про настроение Зеленского после полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, к плохому тоже приходится привыкать.

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"Ко всему же привыкаешь, к сожалению, и к плохому тоже. Но там менеджер сидит. Менеджер страны, которая сейчас находится в ситуации полномасштабного вторжения и восемь лет воюет с Рашкой. Поэтому как-то так", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Евгений Кошевой признался, что гордится жесткой позицией украинского президента Владимира Зеленского. По словам юмориста, за его бывшему коллеге всегда была правда, даже когда тот не был "слугой народа", а занимался шоу-бизнесом.