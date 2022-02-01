Важные дела лучше отложить. Названо самое непродуктивное время суток

Американский писатель и журналист Дэниел Пинк исследовал работу человеческого организма в разные периоды дня. Это позволило ему определить конкретные часы, когда "жаворонки" и "совы" самые непродуктивные.

Результаты своего исследования с собственными мыслями автор изложил в книге "Таймхакинг: Как наука помогает нам делать все вовремя". Работу писателя назвали бестселлером Washington Post и New York Times (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дэниел Пинк в своем издании четко определяет 14.55 как самое непродуктивное время суток. По словам автора, активность человека циклично меняется во время его бодрствования каждый день.

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Однако она может напрямую отличаться от того, когда человек засыпает и просыпается, утверждает писатель. В частности, "жаворонки" наиболее продуктивны утром, а после обеда их энтузиазм притупляется. В то время как "совы" лучше всего выполняют работу вечером, а днем их активность характеризуется как "умеренная".

Как сообщает Пинк, к трем часам дня могут снизиться не только физические резервы, но и интеллектуальные способности. Дэниел также обнаружил закономерность, по которой настроение повышается утром, падает после полудня, а затем снова улучшается.

В своей книге автор привел в пример "сиесту" в жарких странах и посоветовал всем, кто испытывает спад энергии, отвлечься от поставленных задач, чтобы восстановить запасы. В частности, исследователь порекомендовал прогуляться на свежем воздухе полчаса или съесть продукты, содержащие витамин С.

Также Дэниел Пинк предостерег, что в указанный час лучше не принимать важных решений и перенести поход к врачу, ведь статистика, которую он приводит, показывает, что медики чаще ошибаются в период с 14 до 16 часов.

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