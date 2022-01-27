Как успокоить нервы и снять стресс всего за 60 секунд. Советы психологов

Стрессовые ситуации часто требуют быстрых и эффективных решений, однако, поддавшись эмоциям и переживаниям, многие не могут собраться с мыслями. Психологи отмечают, что облегчить это состояние могут простые действия – как, к примеру, мысли о любимом человеке.

Издание HuffPost собрало пять советов экспертов о том, как успокоиться быстро. Заявляется, что всего за минуту человек может переключиться, чтобы не концентрировать абсолютно все свое внимание на стрессовом факторе. Эти лайфхаки помогут усмирить нервы и тогда, когда вы только-только начинаете волноваться.

1. Представьте человека, которого вы действительно любите

"Вы можете сделать это, когда ждете метро, ​​лифт или просто разгружаете посудомоечную машину. Подумайте о ком-то, кого вы любите", – сказала лайф-коуч и писательница Сьюзи Мур. Она добавила, что такой простой шаг поможет начать жить, а не переживать.

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Эксперт отметила, что люди чувствуют себя более спокойно и счастливо, когда думают о близких. "Вспомните, как они выглядят, как пахнут. Подумайте о том, как они утешают вас или что вы чувствуете в их присутствии", – сказала Мур.

2. Запланируйте время для беспокойства

Если вы чувствуете, что ваша тревога берет над вами верх, есть один простой и забавный лайфхак – внести беспокойство в свой график в подходящее для вас время.

"Многие люди беспокоятся и днем, ​​и ночью, и все в их окружении ассоциируется с тревогой. Что, если бы вы могли поставить эти заботы на полку и вернуться к ним, скажем, в 12 часов дня на 20 минут?" – спросил директор Американского института когнитивной терапии и автор книги "Лекарство от беспокойства" Роберт Лихи.

Люди думают, что если что-то приходит им в голову, они должны тут же начать об этом беспокоиться. Если осознанно отложить переживания, то психика легче воспримет стресс-фактор. Кроме того, за время ваши эмоции остынут и, возможно, вам и вовсе не придется возвращаться к той проблеме.

3. Устройте танцевальную вечеринку

Если вы чувствуете, что вам нужно успокоиться, включите любимую песню и потанцуйте. Психологи считают, что музыка и танец могут снизить уровень стресса и повысить уровень счастья.

Такое занятие можно совместить с мелкой работой по дому. "Попробуйте что-нибудь, что поможет вашему телу высвободить гормоны хорошего самочувствия, такие как дофамины и эндорфины", – написали в HuffPost.

4. Совместите объятия с тремя глубокими вдохами

Это может быть особенно полезно, если причиной вашего стресса стали капризы ребенка, а также работает с другими близкими людьми, которые не против пообниматься.

Психотерапевт и автор книги "Дыши, мама, дыши" Шонда Моралис пояснила: нужно подарить другу, родственнику, второй половинке или ребенку "большие медвежьи объятия". "Затем сделайте три больших вдоха и три больших выдоха вместе", – рассказала она.

По словам эксперта, это мощное средство для снятия стресса, потому что и глубокое дыхание, и прикосновения человека, которого вы любите, успокаивают.

5. Измените обои на вашем телефоне

Мы пользуемся смартфоном очень часто, поэтому на заставку можно поставить картинку или фото, которое будет вызывать у вас позитивные эмоции.

Писательница Сьюзи Мур добавила, что любит менять экран блокировки и обои на телефоне каждую неделю или около того, чтобы регулярно видеть что-то, что вызывает у нее улыбку.

"Подумайте о том, как часто мы тянемся к нашим телефонам каждый день. Я думаю, что это более 200 [раз]!" – сказала она. Так что поместите туда что-нибудь, что заставит вас улыбаться.

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