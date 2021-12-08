Почему с мужчинами лучше не знакомиться во время овуляции. Объясняет физиолог

На выбор женщиной своего партнера влияет то, в какой фазе менструального цикла она находится. В период овуляции подобные решения могут быть менее удачными с точки зрения длительных отношений, поскольку из-за выброса гормонов женщин может тянуть к более маскулинным, но менее ответственным мужчинам.

Об этом заявила физиолог, кандидат биологических наук Виктория Кравченко. О том, как влюбляются женщины, украинская ученая рассказала в YouTube-проекте "Ходят слухи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Кравченко сказала: когда женщины выбирают себе партнера, выбор зависит от того, в какой фазе цикла это происходит. "Это давно доказанный факт", – заявила физиолог.

"Более маскулинных – о которых мы говорим "мачо", – таких мужчин женщины выбирают в фазу овуляции, когда мы наиболее способны к оплодотворению. То есть она этого не осознает, но так есть", – заявила Кравченко.

Эксперт добавила, что в другие, более "спокойные" фазы цикла – когда гормон эстроген не на максимуме – выбор будет происходить не только по физиологическим критериям. Таким образом, решение будет более рациональным.

"Она будет выбирать мужчин, которые, по идее, более способны к длительным отношениям. Они не такие мачо, зато это вклад в общее воспитание потомства. Они будут более надежными", – пояснила физиолог.

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