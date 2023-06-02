Тревожный звоночек: эти пять фраз указывают на то, что вами манипулируют

Возможно, вы даже не осознаете, что ваш близкий человек, которым вы искренне восхищаетесь или любите, на самом деле является манипулятором и психопатом. Однако не стоит сразу всех подозревать и никому не доверять.

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Для того чтобы распознать манипулятора, вам нужно внимательно прислушиваться к тому, что вам говорит человек. Obozrevatel расскажет, какие фразы, по мнению психологов, используют манипуляторы в общении.

"Ты неблагодарен и не ценишь то, что имеешь"

Эта любимая фраза родителей-манипуляторов. Они, накопив много жизненного опыта, стараются научить своих детей "правильно жить". Однако дети должны учиться на своем опыте и ошибках, обретая собственную мудрость. Манипулятор тщательно приклеивает ярлыки к окружающим, навязывая свое видение другим. Понятно, что только у него есть ответ на вопрос, как правильно жить и что ценить в жизни.

"Ты делаешь из мухи слона!"

Возможно, мы действительно иногда глобализуем некоторые проблемы. Особенно этому подвержены лица женского пола. Однако здесь следует оценить ситуацию с холодной головой и объективно. Цель манипулятора – вызвать у своей жертвы чувство паранойи. Например, "Милый, не стоит так гнать за рулем, мне страшно, что мы разобьемся". Если после такой просьбы ваш мужчина обвиняет вас в том, что вы нагнетаете и заставляет себя чувствовать истеричкой, то это манипуляция чистой воды. Ну, если, конечно, вы не тянулись по дороге со скоростью 30 км/ч.

"Это твоя вина"

У манипулятора всегда виноваты все, кроме него. Брать на себя ответственность – это далеко не о нем. Он всегда находит удобный выход, перекладывая вину на других или обстоятельства. Это дает им чувство превосходства над людьми и чувство всемогущества, ведь они никогда не ошибаются. Если вы попытаетесь оправдаться, они начнут возмущаться. На самом деле это именно то, чего они сами боятся услышать, если кто докажет их провал или ошибку. Устыдить другого – единственный способ для манипулятора избежать стыда за свои неудачи.

"Ты никогда не понимаешь меня"

Другим людям не разрешено иметь свою точку зрения, которая отличается от того, что манипулятор считает правильным. Поэтому, если вы случайно решите не согласиться, вам ответят: "Ты меня не понимаешь!". Очень часто манипулятор использует в своем арсенале газлайтинг, то есть заставляет другого человека сомневаться в своих суждениях и действиях, доводя его почти до состояния безумия.

"Ты не в своем уме!"

Легко попасть в ловушку манипулятора, если вы поступаете противоположно его восприятию мира. Он обязательно использует эту возможность, чтобы удостоверить вашу некорректность. Он может сказать такие вещи, как: "Ты стал безумным от своей ревности!", или "Тебе нужно уйти и отдохнуть, ты говоришь какую-нибудь чушь!". Он будет находить причины, чтобы обвинить вас в том, что вы сошли с ума. Эта "тяжёлая артиллерия" обычно используется при обострении отношений.

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