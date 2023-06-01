Эти пять ошибок 'убивают' любовь: названы модели поведения, способные разрушить любой брак

Даже в самых гармоничных отношениях есть рутина – то, как вы друг с другом разговариваете, реагируете на трудности или проводите выходные. Хорошая рутина – это не плохо, хуже, если ваши действия в отношениях ранят партнера. Психологи выделяют несколько моделей поведения, которые могут разрушить даже самые на первый взгляд гармоничные отношения.

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Так, психолог, терапевт и журналист Ева Клепацка-Грыз в статье для польского издания zwierciadlo пишет, что эмоции часто нельзя контролировать, но разрушают отношения не сами эмоции, а их подавление.

"Непережитые эмоции создают бессознательные модели поведения – и они часто разрушают ваши отношения. Особенно с самым близким для вас человеком, ведь он, как правило, генератор, спусковой крючок самых сильных чувств", – пишет психолог.

Она выделила 5 моделей поведения, которые могут разрушить отношения.

Слишком большая зависимость от партнера

Отношения, в которых один человек слишком сильно зависит от другого, могут стать зависимостью, тогда связь превращается в тюрьму. Синдром "меня без моего мужа не существует" разрушил многие успешные отношения.

Совет: постарайтесь вернуть хотя бы частичку своей независимости. Например, хобби, которым вы можете заниматься без партнера. Или вы откроете для себя то, что вам так нравится делать, что вы забудете обо "мне и моем муже" и почувствуете радость от одиночества на некоторое время.

Слишком большая независимость в отношениях

Противоположность предыдущей модели. Ваше определение отношений – это два независимых человека. Когда он хочет поговорить о совместном будущем, а вы делаете вид, что не слышите, вы на пути к расставанию.

Подсказка: возьмите лист бумаги и попробуйте нарисовать два круга, каждый из которых представляет вас и вашего партнера. Эти окружности пересекаются? Есть ли у них общая часть, и если да, то что в ней? Может, окажется, что круги даже не касаются друг друга.

Скрывать то, что вас беспокоит, раздражает или ранит

Эта модель поведения влечет за собой все больше недомолвок, разочарований или мелких ран, которые через какое-то время уже не скрыть. Этот паттерн обычно скрывает гнев и чувство обиды.

Попробуйте написать письмо своему партнеру, которое, вероятно, никогда не покажете ему. Если вам удастся изложить на бумаге все, что вы чувствуете в его присутствии, может оказаться, что дело вовсе не в нем.

Убеждение, что если любит, то изменится, а если не изменится, значит, не любит

За этим паттерном скрывается глубокое стремление к симбиотической связи, вера в безусловную любовь и принятие. То есть девичьи мечты о принце на белом коне и сценарий "жили они долго и счастливо".

Вместо того, чтобы ждать, пока ваш партнер сообразит и даст вам все необходимое, подумайте о том, что вы должны ему дать и что хотели бы получить.

Как ты мне, так и я тебе

За таким поведением часто скрывается ощущение ненужности, недостойности любви, презрение к партнеру. Что, если бы каждый из вас индивидуально ответил на вопрос: "Верю ли я, что меня можно любить?"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог назвала четыре признака того, что ваши отношения будут длительными и объяснила, на что обращать внимание.

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