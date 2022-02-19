Еда против стресса. 15 продуктов, которые уменьшают тревогу

Все люди испытывают стресс. Он сказывается не только на психическом, но и на физическом уровне, так как вызывает выработку гормона кортизола, из-за которого появляется постоянное состоянии тревоги. Однако есть продукты, уменьшающие стресс и беспокойство.

Как пишет Мind Вodygreen, кортизол регулирует почти все системы в нашем организме, включая настроение, обмен веществ, иммунную функцию, память и познание. Привести его уровень в норму помогут 15 специальных продуктов, которые найдутся почти в каждом доме.

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Зеленый чай

В этом продукте есть полифенольные соединения, которые могут ингибировать ферменты, вырабатывающие кортизол, что может снизить уровень гормона.

Гвоздика

Масло эвгенола, содержащееся в гвоздике, может снижать уровень кортизолу.

Красный перец, киви, цитрусовые и клубника

Все эти продукты богаты витамином С, который играет большую роль в стабилизации уровня кортизола.

Бананы, апельсины, дыни, шпинат, брокколи, сладкий картофель (батат) и чернослив

Избыток кортизола может заставить почки выделять калий, поэтому восстановить его уровень и уменьшить побочные эффекты, связанные со стрессом, помогут богатые калием продукты питания.

Квашеная капуста и кимчи.

Специальные бактерии, которые содержатся в этих продуктах, провоцируют выброс окситоцина в мозг, а он помогает уменьшить воспринимаемый стресс и снижает уровень кортизола.

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