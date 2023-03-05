Ссора гарантирована: какие фразы нельзя говорить близким людям

Токсичное общение рано или поздно приведет к ссоре. Нет ведь такого терпения, которое выдержало бы бесконечные обесценивания, провокации и манипуляции. Часто мы даже не замечаем, как ведем себя токсично. К сожалению, это следствие воспитания. Поколениями люди обращали недостаточно внимания на свое психологическое благополучие, но теперь мы можем позаботиться и об этом. Кстати, это не столь сложно. Для начала можно просто перестать употреблять фразы, которые приведут к скандалу.

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OBOZREVATEL публикует список таких фраз. И объясняет, что с ними не так.

"Ты только не обижайся". Ее употребляют как раз перед тем, как сознательно или не очень сказать что-нибудь обидное. Лучше мысль переформулировать. Например, превратить ее в я-сообщение. "Ты только не обижайся, но ты ужасно оделась", заменяем: "Мне не нравится твоя юбка/блузка/платок". Это звучит прямо и переносит претензию с человека на вещь, которую достаточно просто заменить.

"Вечно ты делаешь все по-своему". Человек может делать и делает все только так, как он умеет. Хотите помочь – предложите научить чему-то новому, покажите, как лучше.

"Ты ведешь себя, как ребенок/Когда ты уже наконец повзрослеешь". Дети тоже ведут себя очень по-разному – кто-то действительно только и делает, что озорничает, а кто-то благоразумнее своих родителей. Поэтому унижать человека сравнением с ребенком неправильно и неуместно.

"С таким характером/внешностью/привычками тебя никто не полюбит". Но вас с вашей токсичностью, кто-то же полюбил. Любовь штука загадочная, и вы никогда не угадаете, откуда и к кому она придет.

"Ты можешь хоть раз меня послушать?". Эта фраза тем меньше обращает на себя внимание, чем чаще ее применяют. А применяют ее, как правило, в каждой ссоре. Лучшей заменой станет вежливая просьба: "Послушай меня, пожалуйста".

"А я тебе говорил/говорила". Попытка самоутвердиться за счет самооценки другого – очень неоригинально. И чрезвычайно неприятно. Просто забудьте эту фразу навсегда.

"Это и так все давно знают, не надо открывать Америку/изобретать велосипед". Это замечательно, что для вас какие-то вещи настолько очевидны, но иногда проговорить их дополнительно бывает очень полезно. Но если так отмахиваться от собеседника, диалог точно не сложится.

"А вот такой-то/такая-то давно научились это делать, почему ты так не можешь?". Метод сравнения хорош, когда вы выбираете себе какую-нибудь вещь. С людьми это не работает. Сравните в худшую сторону – обесценивание и провоцирование комплексов, сравните в лучшую сторону – поощрение нездоровой конкуренции. Если человек для вас действительно важен, терпеливо повторяйте определенные действия или советы, пока у него не станет получаться. После этого похвалите за приложенные усилия и удачный результат. Пусть он видит, что способен своим трудом добиваться успехов, хотя это не всегда просто.

"Если бы ты меня любил, ты бы не поступал так". А откуда вы знаете, что такое поведение – не чистое проявление любви? Вы не можете заставить человека постоянно вести себя так, как вам нужно. Здесь лучше снова вернуться к я-сообщению. "Мне неприятно и больно, когда ты так поступаешь". Любящий вас человек после этого сам постарается не провоцировать у вас негативные эмоции.

"Если тебе что-то не нравится, можешь уходить". Этим вы показываете, насколько низкую ценность имеет для вас человек. И заодно избегаете решения проблемы, поэтому она со временем только обостряется. Два в одном. Поэтому от этой фразы тоже лучше избавиться навсегда. Ибо в один прекрасный день человек действительно уйдет. И потом уже не вернется.

"Ты постоянно повторяешь одно и тоже, придумай что-нибудь новое". Представьте на минутку, что этими повторами человек пытается достучаться до вас, а вы не обращаете на это внимания и раздражаетесь только фактом повторов. Возможно, пора поговорить подробнее об этом одном и то же? Потому что похоже на то, что проблема действительно серьезная.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о фразах, которые выдают токсичного собеседника даже в онлайн-общении.

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