Что категорически нельзя говорить при собеседовании на работу: 10 запретных фраз

Во время собеседования чрезвычайно важно не только то, что вы говорите, а также, как выражаете свое мнение. Именно это помогает работодателю определить, являетесь ли вы именно тем кандидатом, который ему нужен.

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Какие высказывания и формулировки своих мнений следует избегать во время деловых встреч, рассказало издание Indeed.

Почему то, что вы говорите на собеседовании, важно

Все, что вы скажете в ходе собеседования, анализируется менеджером компании. Это поможет понять несколько важных вещей о вас, например, мотивацию и квалифицированность. К тому же, не менее важно будет понимание того, сможете ли вы вписаться в коллектив и культурную среду компании-работодателя. Поэтому следует запомнить 10 вещей, которые не стоит говорить во время собеседования.

Негативное отношение к предыдущему работодателю или работе

Достаточно вероятно, что вам зададут вопрос типа "Почему вы ищете новую работу?" или "Что вам не понравилось на ваших предыдущих должностях?" Очень важно избегать негатива, когда будете говорить о своем бывшем работодателе. Это поможет вам произвести впечатление профессионала, который может объективно оценивать ситуацию отделяя собственные эмоции.

К тому же, такая позиция продемонстрирует, что вы можете остаться положительным независимо от ситуации. Возможно, это даже станет сигналом менеджеру компании, что вы идеально сможете влиться в коллектив и приспособиться к культуре компании.

Отвечая на вопрос о предыдущем работодателе, постарайтесь сосредоточиться на вещах, которые может предложить вакансия на которую вы претендуете, чего ваш предыдущий работодатель не мог предложить.

Пример: "Несмотря на то, что мне действительно нравилось на своей предыдущей должности, но я хочу использовать полученный опыт на руководящий должности. Где я смогу помочь другим раскрыть свой потенциал и добиться успеха. Но мой предыдущий работодатель не имеет вакантных руководящих должностей, а также не ожидает, что они появятся в ближайшее время".

"Я не знаю"

Вполне возможно, что интервьюер может задать вам вопрос к которому вы не готовились или на который у вас ответа нет. Однако эту ситуацию можно использовать в свою пользу. Вы можете показать свое критическое мышление и способности к решению неотложных проблем.

Вполне целесообразно будет поблагодарить за вопрос и попросить минутку на размышления, чтобы дать более расширенный и информативный ответ.

Пример: "Действительно отличный вопрос! Однако, если позволите, мне нужна минутка, чтобы обдумать ваши слова".

Обсуждение льгот, отпусков и оплаты труда

Главная ваша задача во время собеседования – убедить работодателя, что именно вы являетесь тем кандидатом, которого он ищет. Поэтому очень важно избегать вопросов об отпусках, больничных и льготах, которые может предложить компания. Исключение конечно же ситуация, когда интервьюер по собственной инициативе поднимает эту тему.

Также подобные вопросы будет целесообразным задавать разве что в конце собеседования. Однако спрашивать прямо не стоит, а сделать это в форме намека или предложения обсудить эту тему позже.

Пример: "Надеюсь, что во время нашего следующего разговора вы расскажете мне обо всех преимуществах работы в вашей компании".

"Это в моем резюме"

Возможна ситуация, когда ответы на вопросы менеджера расписаны в вашем резюме. Тем не менее, все же следует отвечать на каждое из них своими словами, предоставив дополнительную информацию.

Возможно, интервьюер уже даже прочитал ваше резюме, но он хочет узнать больше о вас. Поэтому очень важно дать расширенный ответ, используя конкретные примеры и ситуации. Это также поможет вам произвести впечатление профессионала своего дела.

Пример: "За 5 лет руководства мне удалось не только выйти на рекордные показатели эффективности, но и построить слаженную команду. Я считаю, что успехи нашего коллектива позволили компании пробиться в лидеры отрасли".

Непрофессиональный язык

Чрезвычайно важно также то, как вы выражаете свое мнение. Во время собеседования следует использовать профессиональный язык. Это вовсе не означает, что следует полностью перейти на специфический жаргон, но следует избегать сленга, нецензурных изречений и слов-паразитов ("ну", "как", "хм").

Стоит отметить, что замедляя темп разговора, вы будете менее склонны к использованию непрофессиональной лексики. Поэтому следует не спешить, а сосредоточенно обдумывать свои ответы. А дополняющие слова вполне можно заменить короткими паузами, которые дадут время для обдумывания ответа.

Пример: "Опыт мне подсказывает, что можно оптимизировать использование техники на этом месторождении".

"У меня нет вопросов"

Ближе к завершению у вас могут спросить, возникли ли у вас какие-либо вопросы. Поэтому очень важно заранее приготовить вопросы на этот случай. Это продемонстрирует работодателю ваш интерес в должности и компании.

Пример:"Я понял, что вы планируете стать лидером в области машиностроения. Мне интересно, какие планы по расширению и как вы хотите достичь поставленной цели?"

Спрашивать, чем занимается компания

Ответ на подобные вопросы достаточно просто найти еще до собеседования. Понятно, что нужно избегать непосредственных вопросов, чем занимается компания. Важна именно формулировка, ведь можно показать работодателю, что вы потратили время и исследовали деятельность фирмы.

Поэтому можно поинтересоваться, какие цели ставит перед собой компания, видение будущего, а также более подробные вопросы о своем будущем работодателе.

Пример: "Когда я исследовал деятельность вашей компании, меня заинтересовало, что вы поддерживаете волонтерское движение. Я тоже хотел бы использовать свои профессиональные навыки и приобщиться к вашим программам, могли бы вы рассказать о них подробнее?".

Чрезмерно подготовленные ответы или клише

Понятно, что подготовка к собеседованию – это очень важно, но заученные ответы на ожидаемые вопросы могут сыграть против вас. Интервьюер, конечно, хочет услышать настоящий ответ и ваше мнение, а не слушать клише. Многие люди во время собеседования используют заранее подготовленные ответы, так что честность и откровенность поможет вам выделиться среди других.

Пример: "Должен признаться, что на прошлой работе я пытался взять на себя много обязанностей, что приводило к перегрузке. Поэтому я попросил помощи у коллег, что и помогло нам добиться успеха".

Обсуждение вашего недостатка опыта

Если вы решили сменить специальность или окончили обучение, сосредоточьтесь на презентации своих сильных сторон. Акцентируйте внимание на своих навыках и опыте, который поможет вам в должности и принесет пользу компании. Нелишне будет упомянуть об организованности, свободной коммуникации и умении упорядочить свое время.

Пример: "На своей прежней должности я имел довольно широкий спектр задач, поэтому, несмотря на мою специальность, у меня есть необходимые навыки, чтобы организовать процесс работы в качестве руководителя".

Личная информация, не касающаяся работы или вашей квалификации

Конечно же, во время собеседования можно использовать конкретные примеры жизненных ситуаций и профессиональные шутки – это поможет запомниться и выделиться среди других кандидатов. Однако следует не перегибать палку, ведь стоит отметиться в памяти работодателя по профессиональным, а не другим причинам.

Поэтому целесообразно избегать излишней информации из личной жизни, например, о вашей семье и хобби. Исключением могут быть ситуации, когда эта информация прямо касается вопроса и позволит вам предстать в хорошем свете.

Как сообщал OBOZREVATEL, стиль общения является одним из факторов, который влияет на уверенность в своих силах. Использование некоторых фраз может не только взорвать вашу решимость, но и негативно повлиять на самооценку, поэтому их лучше избегать.