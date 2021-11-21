Избегайте этих 11 фраз, заставляющих вас выглядеть слабыми: советы экспертов

Стиль общения является одним из факторов, который оказывает влияние на уверенность в своих силах. Использование некоторых фраз может не только подорвать вашу решительность, но и негативно повлиять на самооценку, поэтому их лучше избегать.

Каких выражений лучше не употреблять в разговоре, чтобы достигнуть успеха, психологи, рекрутеры и руководители компаний рассказали изданию CNBC.

Отмечается, что замена "слабых" слов, поможет произвести более профессиональное впечатление на собеседника и позволит выглядеть более уверенно.

Когда вы задаете вопрос "Есть ли в этом смысл?", после того, как поделились своими мыслями, то у собеседника создается впечатление, что у вас нет уверенности в себе или своем замысле.

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Поэтому, необходимо не искать одобрения, а спросить у слушателя или читателя его мнение о вашей идее.

Что следует сказать вместо этого: "Какие у вас мысли?" или "Я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу".

Словосочетание "может быть" обычно относится к тому, что может произойти, но возможно и не состоится. Поэтому, когда вы применяете его к своим предложения, вполне вероятно, что у собеседника сложится впечатление о вашей неуверенности в собственных идеях.

Что следует сказать вместо этого: "Давайте попробуем..." или "Это хорошая идея – попробовать...".

Добавление к высказыванию "я думаю", выдает некую неуверенность в ваших задумах. Хотя, казалось бы, незначительная замена на "я считаю" придает решительности и спокойствия вашим словам. А также заставляет собеседника воспринимать вас всерьез.

Что следует сказать вместо этого: "Я считаю, что это было бы ...".

Лучше не добавлять оговорки к своим высказываниям. Подобные слова ставят вас в унизительное положение и подрывают вашу позицию в глазах собеседника. Поэтому лучше забыть такие высказывания как "Я знаю, что это может быть глупый вопрос, но..." или "Я не хочу показаться назойливым, но...".

Что сказать вместо этого: Убрать из речи уничижительные оговорки.

Лучше не начинать разговор или сообщение со слова "просто". Суть в том, что это звучит, почти как извинение. Ваш собеседник скорее всего воспримет это как: "Не хотелось бы вас беспокоить, но...".

В непринужденной дружеской беседе использование этого слова допустимо, но в общении на работе и с посторонними людьми от него лучше отказаться.

Что нужно сказать вместо этого: "Я хотел связаться с вами...".

Подобная фраза обычно используется в ироничном контексте, подразумевая, что вы не собираетесь говорить о какой-то теме, но все же начинаете разбирать ее. Подобное противоречие может выставить вас в плохом свете, поэтому лучше откажитесь от использования этого выражения.

Что следует сказать вместо этого: Избавиться от этой фразы в своем лексиконе.

Ненужные вступления негативно влияют на вашу решимость. Поэтому сразу переходите к делу, кроме того ваш слушатель и так уже знает, что вы высказываете ему именно свое мнение или убеждения. Лучше не затягивать, а сразу переходить к сути разговора, что позитивно скажется на вашем имидже.

Что сказать вместо этого: Убрать слабые вступления.

Подобное высказывание также относится к разряду ненужных вступлений, которые создают впечатление, что вы не уверены в своей идее. Такая фраза-заполнитель может быть негативно воспринята собеседником и пошатнуть вашу позицию в его глазах.

Что сказать вместо этого: Лучше отказаться от подобной фразы.

Извинения являются неотъемлемой частью в отношениях между людьми, но излишнее употребление этого слова негативно сказывается на самооценке, а также лишит уверенности в разговоре.

Психологи предполагают, что люди склонны считать тех, кто слишком часто говорит "извините", неумелыми и неуверенными в себе. Рекомендуется сократить использование этого слова без прямой необходимости.

Что следует сказать вместо этого: Зачем говорить "Извините за беспокойство", если простое "Извините" будет короче, острее и менее самоуничижительным?

Во время делового общения лучше не подавать свои мысли в обобщительной форме. Ведь "Я разработал N, чтобы увеличить N" звучит более уверенно и делает вас более профессиональным в глазах собеседника.

Кроме того, если вы разработали новый и эффективный маркетинговый ход, который увеличит продажи, почему не указать на эту заслугу в разговоре?

Что сказать вместо этого: "Я разработал N, чтобы увеличить N".

Это распространенная фраза, которая не имеет смыслового значения. Более того, ее употребление часто раздражает людей. Не менее негативное впечатление может произвести похожая конструкция "понимаете меня". Поэтому от использования подобных бесполезных слов в общении лучше отказаться вовсе.

Что сказать вместо этого: Отказаться от фраз-заполнителей.

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