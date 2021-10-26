Психолог объяснила, какие люди не ревнуют и почему

Существует три вида ревности – чувства, которое возникает как реакция на ситуацию-угрозу отношениям с близким или любимым человеком. При этом некоторые люди ревность практически не испытывают – в частности те, которые боятся эмоционального сближения.

О том, почему люди ревнуют и какие причины этого бывают, на своей Instagram-странице рассказала украинская психолог, сексолог Юлия Дамочкина. Как заявила она, можно выделить три вида ревности:

Рациональная – когда есть реальная угроза потерять объект своей любви или близкого человека.

Иррациональная – не связана с событиями реальной жизни, когда угроза отношениям надуманная.

Бред ревности – неадекватная необоснованная патологическая ревность, чаще всего – у людей с психическими отклонениями (шизофрения, алкоголизм, наркомания, параноидальное расстройство и пр.).

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В случае ревности без реальных оснований, то есть иррациональной, это чувство возникает по таким причинам:

Ранняя травматизация – будучи ребенком, человек получил травматический опыт в отношениях с родителями, который привел к появлению страха утраты объекта любви.

Эмоционально недоступные родители – с детства человек получал недостаточно заботы, ласки, что сформировало эмоциональные дефициты.

Негативный прошлый опыт в отношениях – человеку изменяли, либо обманывали, обесценивали, предавали его, что привело к страху повторения ситуации.

Заниженная самооценка как следствие пунктов выше и других психотравм.

Любого рода пережитое насилие – физическое, психологическое, сексуальное.

Особенности типа личности – индивидуальные психологические характеристики, формирующие негативные установки, тревогу и страхи.

По словам психолога, чувства ревности может не быть в парах, где есть абсолютное доверие.

Некоторые люди подавляют ревность и просто не показывают ее, а некоторые боятся эмоциональной близости. Обычно последний тип пытается сохранить дистанцию с партнером.

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