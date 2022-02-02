Психотерапевты назвали 8 вещей, которые вы должны делать каждое утро для себя

Негативные мысли и пассивное настроение, с которыми многие люди просыпаются утром, в последствии становятся причиной неудачного дня и депрессивных чувств. Чтобы уберечь себя от подобного состояния, необходимо после пробуждения посвящать время самому себе, выполняя 8 полезных правил.

Выработка любви к себе повышает самооценку, придает самоуверенности и устраняет тревожность. О правилах, которые следует соблюдать по утрам рассказали психотерапевты изданию HuffPost.

5 минут медитации

Такой процесс помогает успокоить разум и переключить внимание на настоящее. Зачастую человек беспокоится об ошибках прошлого и тревожится о будущем. Во время медитации постарайтесь сосредоточиться исключительно на любви к себе и внутренних силах, которые помогут преодолеть все трудности. Вы получите ощущение спокойствия и в течении дня не так резко будете реагировать на раздражители.

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Заправляйте постель

Вы сами того не осознаете, но заправить постель – это первое выполненное задание за день. Первое достижение. Психологи рекомендуют делать это ежедневно сразу после пробуждения для повышения самооценки.

Место, которое делает вас счастливым

Думайте о локации, которая заставляет вас улыбнуться. Осознанность может помочь облегчить стресс, повысить концентрацию внимания и уменьшить любое напряжение. Закрывайте глаза и визуализируйте эту местность в деталях. Это может быть пляж на берегу теплого моря, палатка в горах, дом, в котором вы росли и прочее.

Чтение аффирмации про себя вслух

Аффирамция – это позитивное утверждение или фраза, создающая правильный психологический настрой. "Чтение такого выражения первым делом с утра поможет вам отклонить любые пагубные мысли, которые могут прийти вам в голову. Высказывание дает вам возможность настроиться на позитивные мысли и самооценку", – отметила психотерапевт Бриттани Джонсон. Доктор привела пример собственной аффирмации: "Я такая, какая я есть, и я именно та, кем мне нужно быть".

Подумайте о благодарности

Начните утро с благодарности, которую вы посылаете вселенной, богу, самому себе или просто в воздух. Подумайте, что в вашей жизни действительно ценно и как дорого для вас. Скажите "спасибо", что имеете это. Такой прием улучшит самоощущение.

Глубокое дыхание

Это практика, которая может вызвать чувство спокойствия и умиротворения. "Я рекомендую каждое утро уделять хотя бы минуту глубокому вдоху. Разрешение себе выделять минуту в день, чтобы сосредоточиться на настоящем моменте, может повысить вашу самооценку и снизить уровень стресса", – объяснила психолог и писатель Некешия Хаммонд.

Первая активность

Первые движения по утрам играют весомую роль в дальнейшем настрое на день. Сделайте легкую растяжку в постели. Это будет вашим актом любви к себе, который даст сознанию сигнал о пробуждении.

Спасибо телу

Проснувшись, поблагодарите свое тело за то, что оно для вас сделало. "Это особенно полезно в те неизбежные моменты разочарования, когда вы слишком устали, чтобы тренироваться, у вас что-то болит или вы недовольны тем, как выглядите. Сосредоточение внимания на прекрасных вещах, которые ваше тело сделало только для того, чтобы поддерживать вас, может помочь переформулировать некоторые негативные мысли в позитивные – благодарность и сострадание к себе", – посоветовала психотерапевт Неха Чаудхари.

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