Психотерапевты назвали 8 типов токсичных друзей, которых следует исключить из своей жизни

Дружба является важной составляющей человеческой жизни и может оказывать влияние на эмоциональное и психологическое самочувствие. Однако не всегда дружеские отношения являются здоровыми и позитивными. Есть такие, которые могут стать источником стресса, отрицательных эмоций и даже навредить нашему психическому здоровью.

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Mental Health America сообщает, что 84% женщин и 75% мужчин когда-то имели токсичных друзей. Токсичная дружба – это один из примеров отношений, которые могут причинить боль. Однако это явление не легко заметить, а тем более противостоять ему, когда оно касается близкого человека. Какие же главные признаки того, что дружба стала токсичной? Как это влияет на нашу жизнь? И как бороться с токсичной дружбой, чтобы не навредить ни одной из сторон?

Воздействие и признаки токсичной дружбы

"Существует много вариантов проявления токсичности и немало путей ее влияния на другого человека", – говорит психотерапевт Молли Спайсман. Последствиями этого могут быть низкая самооценка, неуверенность в себе, размытие личных границ, повышенный стресс и беспокойство.

Основательница Bliss Counseling, лицензированный психотерапевт Рэйчел Флейшман приводит несколько предупредительных признаков того, что вы можете дружить с токсичным человеком. Среди них:

Выпереживаете за своего токсичного друга.

Вы уверены, что он говорит за вашей спиной, и делаете то же самое.

В его советах не хватает сочувствия, они кажутся односторонними и нереалистичными.

Вы чувствуете истощение и/или тревогу в его компании.

Вы сомневаетесь в намерениях своего друга и постоянно чувствуете, что он вас подводит.

Такое ощущение, что вы помогаете своему другу, не получая ничего взамен.

В ваших отношениях присутствует постоянная конкуренция.

Вы чувствуете необходимость оправдывать плохое поведение друга.

Почему просто не разорвать этот токсичный круг?

Даже, несмотря на эти "красные флажки", люди и дальше продолжают токсичные отношения. Молли Спасман предполагает, что существует мнение, будто оставить старую токсичную дружбу легче, чем завести новую: "Кажется, что альтернатива требует больше работы. Это также может отразиться динамикой в компании друзей".

Рейчел Флейшман говорит, что люди обычно держатся за болезненную дружбу вместо установления жестких границ. Она говорит: "Мы представляем дискомфорт и боль, а может даже наказание в результате смены динамики. Это может легко перевесить желание избавиться от негативных связей".

Типы токсичных друзей

Если вам кажется, что кто-то из вашего окружения подходит под признаки токсичного друга, посмотрите, соответствует ли этот человек одному из типов описанных ниже.

1. Друг, которому всегда "нужно"

Флейшман говорит, что слишком "нуждающихся" друзей следует исключить из своей жизни, если вы постоянно отдаете им, а они не отвечают взаимностью. "Это общее истощение энергии и умственная нагрузка", – добавляет она.

2. Друг с "полупустым стаканом"

Это человек, позиционирующий себя исключительно как пессимист. Флейшман говорит, что когда вы находитесь рядом с таким человеком, или даже просто переписываетесь в социальных сетях, ваше отношение к определенным обстоятельствам может измениться к худшему. "Часто их негатив распространяется на вас без вашего осознания", – говорит она.

3. Друг-шутник

Такой друг может делать саркастические замечания на ваш счет, говорить неприятные вещи в присутствии других. "А когда его спросишь, то "он просто шутит", хотя эти шутки унижают и подрывают вашу самооценку", – говорит Спайсмен.

4. Друг-сплетник

"Друг, который постоянно сплетничает с вами о ком-то другом, обязательно будет говорить за вашей спиной, – предостерегает Флейшман. – Хотя это может показаться невинным, но об этом следует помнить". Спайсмен также говорит, что этот тип друзей преуспевает на "конфликтах, драмах и хаосе".

5. Друг, не знающий эмпатии

Флейшман говорит, что друга, который не учитывает чувства других и не сочувствует, не следует держать рядом. "Сострадание и забота о других – это качества, которые мы все должны иметь, – добавляет она. – Важно уметь оценивать другого человека и учитывать его чувства и точки зрения".

6. Друг, что завидует не "по белому"

Это тот, кто краснеет от зависти всякий раз, когда вы делитесь чем-то положительным. Завистливый друг часто бывает токсичным, или, как это описывает Спайсмен, "он всегда заставляет думать, будто ваши достижения ничего не стоят".

7. Друг, играющий роль жертвы

Флейшман объясняет: "Друг, играющий роль жертвы в любой ситуации, не найдет покоя и счастья. Он не сможет обеспечить вас поддержкой, которая так важна в дружеских отношениях".

8. Что-то между другом и врагом

На самом деле неприятно быть рядом с кем-то, кто враждебно настроен 24 часа в сутки без перерывов на обед и выходных. "Вражеский друг – это тот, кто постоянно не согласен с вашими словами и не умеет радоваться с другими, – говорит Флейшман. – Часто такие люди не уверены в себе. Со временем их постоянный отказ станет утомительным".

Как разорвать негативные отношения

Приоритетом должно быть ваше благополучие и психическое здоровье. В случае "разрыва", токсичному другу понадобится дополнительная поддержка, но это их собственный путь. Важно понимать, что если вы чувствуете себя ужасно рядом с этим человеком, скорее всего, вы не будете той поддержкой, которая ему нужна.

Молли Спайсмен рекомендует начать с открытой и честной дискуссии, хотя это может быть трудным решением. "Если это кажется уместным и безопасным, я всегда рекомендую сначала с кем-нибудь поговорить, – сказала она. – Посмотрите, можете ли вы вербализировать свои чувства, которые вызывают ваши отношения, и есть ли способ продолжить отношения нетоксичным способом".

Но допустим, что ваш друг не открыт для разговора. В этом случае психотерапевт говорит, что вы можете прямо заявить, что больше не можете быть друзьями, поскольку это негативно влияет на вас. "Если вы являетесь частью большой группы друзей, я бы предложила не планировать разговор лицом к лицу и убедиться, что вы чувствуете поддержку от других друзей, если они собираются быть рядом", – советует она.

Если дружбу невозможно улучшить, Флейшман рекомендует отписаться и удалить человека из друзей на всех платформах: "Остановите любое общение с ним и мягко признайте, что вы не можете его изменить – поверьте, что сможете двигаться дальше". Мотивировать вас должно уважение к собственным потребностям. "Следуя этим шагам, вы найдете покой и улучшите свое психическое здоровье, уменьшив вероятность столкнуться с токсичными людьми в будущем", – говорит Флейшман.

Спейсмен говорит, что после того, как вы уберете токсичного человека из своей жизни, то, вероятно, почувствуете "большое облегчение" и "освобождение от напряжения, о котором вы даже не догадывались".

"Ваша самооценка и уверенность также возрастут в результате прекращения токсической дружбы. Вы можете почувствовать больше сил в принятии самостоятельных решений. Вы заслуживаете того, чтобы вас окружали друзья, которые поддерживают и уважают вас, вносят вклад в жизнь, которой вы хотите жить", – сказал он.

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