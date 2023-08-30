Что никогда нельзя говорить мужчине: 8 фраз, которые делают больно и разрушают отношения

Не зря говорят, что слово – самое сильное оружие человека. Правильно подобранные фразы могут вдохновить, мотивировать и даже исцелить, но в обратном случае – занизить самооценку, сделать больно и разрушить отношения адресанта с адресатом. Особенно часто это проявляется в отношениях между мужчиной и женщиной. Иногда партнеры даже не догадываются, как те или иные слова, сказанные невзначай, ранят их любимого.

Видео дня

OBOZREVATEL решил рассказать о фразах, которые не стоит говорить женщинам своему избраннику. Список составила украинская психолог Ирина Денежная.

1. "Я сама"

Эта фраза способна превратить мужчину в любителя диванного режима. Он перестает предлагать свою помощь, поскольку убежден: его избранница в ней не нуждается и способна справиться самостоятельно. Порой нужно позволять себе делегировать полномочия.

2."Вася сделал что-то лучше тебя"

Постоянное восхищение другими мужчинами и сравнение с ними может разрушить ваши отношения. Если регулярно указывать любимому на его слабые стороны и делать акцент на том, что у кого-то другого с этим проблем нет, то вы рискуете лишь усилить проявление качеств, которые вам не нравятся.

3."У тебя не получится"

Фразы из этого жанра погубили талант и потенциал многих людей, которые не дополучили поддержки и усомнились в собственных способностях.

4. "Зачем ты это сделал/купил?"

Мужчинам очень часто важна реакция женщины на ту или иную ситуацию, ее поддержка и эмоция, которые конвертируются в стимул для движения дальше. Подобные фразы могут отбить у него желание что-либо делать.

5. "Ты со мной мало общаешься"

Большинство мужчин по своей натуре конкретики. Они могут выслушать и подвести короткий итог или же, если потребуется, дать совет. Но болтать с ним, как с подружкой, скорее всего не получится, а потому и обвинять его в нехватке общения не имеет смысла.

6. "Ты никогда не делаешь..."

Вместо этой фразы психологи рекомендуют использовать: "Я была бы благодарна, если бы ты сделал..." А вот выражение "никогда не" может привести только к разочарованию и ссорам.

7. "Я же тебе говорила"

Как говорится, после драки кулаками не машут. Эти слова могут отбить у мужчины желание брать на себя ответственность.

8. "Я от тебя уйду"

Ни мужчине, ни женщине не хотелось бы услышать от любимого человека подобные "угрозы". Говорить эту фразу можно лишь в настоящем времени, когда вы действительно решили разорвать отношения. Но если вы ее используете во время ссоры для "запугивания", то будьте готовы, что она засядет в голове партнера.

Ранее OBOZREVATEL писал о десяти фразах, которые разрушают самооценку детей и "убивают" веру в себя. Что не стоит говорить ребенку – читайте по ссылке здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеObozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!