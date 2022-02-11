Психолог раскрыла опасность долгого сна по выходным

Доктор и практикующий врач общей практики и специалист по изменению поведения Рошан Мохидин утверждает, что здоровый и регулярный сон очень важен для организма, как и правильное питание, а также физические нагрузки. Однако в современном мире мы чаще слышим от других и страдаем сами от недосыпа, который пытаемся наверстать на выходных. Эксперты просят этого не делать.

Как пишет Express, согласно последнему исследованию Thriva, только 29% людей просыпаются утром "свежими" и бодрыми. По словам Мохидин, ситуация ухудшилась с пандемией коронавируса.

"Многие люди работают из дома, поэтому они потеряли структуру ежедневных поездок на работу, и это повод побаловать себя лишним сном. Однако телу нужна синхронизация режимов сна", – считает эксперт.

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Специалист по сну Стефани Ромишевски поддерживает своего коллегу и также призывает не отлеживаться на выходных, так как это "только увековечивает плохие циклы сна".

"Наверстывание сна по выходным часто только увековечивает плохие циклы сна и может привести к бессоннице. Это нормально – спать время от времени, но если вы обнаружите, что полагаетесь на такое поведение, то оно формирует шаблон. Когда мы лежим, мозгу трудно понять сонливость, поскольку он чувствует, что мы поспали "дополнительно", даже если легли спать позже и не выспались", – утверждает Ромишевски.

Исправить это может эффективный сон по будням. Для того чтобы хорошо высыпаться, следует за час до отбоя отказываться от гаджетов, а также выбирать правильную позу.

"Для среднего человека сон на боку обычно считается самой здоровой позицией для сна. А вот спать на животе – худшее положение. Эта позиция может привести к множеству проблем, таких как напряжение мышц и суставов, скованность, боль в спине и шее. Хотя часто бывает трудно выйти из положения для сна, вы можете предотвратить боль и защитить свою спину, подложив подушку под бедра", – советует эксперт по сну Нарван Амини из Eachnight.com.

Также специалисты рекомендуют не употреблять на ночь кофеин и алкоголь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как спать на час дольше.