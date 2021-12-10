Психолог назвала 7 фраз, которые нужно себе говорить каждый день

Психологи утверждают, что существуют слова, способные положительно повлиять на организм и помочь разобраться с мыслями. Такие фразы нужно повторять как можно чаще, чтобы удерживать контроль над эмоциями.

Вместо того, чтобы угождать всем вокруг, стоит остановиться и послушать собственное "Я" и что оно на самом деле хочет. Издание Psychologies собрало 7 дефиниций, которые нужно внести в свою обыденность.

"Я не могу"

Люди склонны соглашаться на то, что им бы не хотелось сделать из-за своей доброты. Иногда, помочь родным или товарищу в трудную минуту кажется правильным решением, однако следует следить, чтобы такие ситуации быть одноразовыми. В противном случае можно даже не заметить, как чужой комфорт становится важнее собственного благополучия.

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"Я не уделила этому достаточно времени"

Даже когда человек ошибается и вынужден признать это, не нужно настраивать себя в том, что ситуация произошла сама собой. Это внушает чувство беспомощности. "У меня не было на это времени" можно легко заменить на "я не уделила этому время" и у окружающих сразу возникнет ощущение, что их собеседник управляет своей жизнью, а не плывет по течению.

"Поговорите со мной"

Никогда не стыдно просить о помощи или совет. Людям обычно не трудно уделить несколько минут на то, чтобы выслушать проблему, а для повествователя может найтись неожиданное решение. Или просто станет легче на душе.

"Безвыходности не существует"

Из любой ситуации может найтись выход. В случае, когда человеческие возможности бессильны, правильными словами можно обмануть мозг, пока проблема не решится сама. Обычно большинство вещей, которые волнуют людей, уже через несколько дней не имеют никакого значения.

"Я ценю"

Как показывают исследования, люди, которые умеют быть благодарными – себе, другим, миру, более здоровы физически и психически. У них преимущественно хорошее настроение, ведь меньше причин разочаровываться и больше – радоваться.

"Я хочу чувствовать"

В быстром темпе современного мира не хватает времени, чтобы разобраться в своих чувствах. Иногда общество навязывает свои взгляды, не осведомившись, что творится на душе. Психологи рекомендуют подумать об эмоциях, которые хотелось бы испытывать, чтобы сделать шаг к жизни, которая будет приносить настоящее, а не "правильное" удовольствие.

"Я люблю в себе"

Существует практика, когда в течение некоторого времени человек через силу становится перед зеркалом и делает себе комплименты. Те, кто практиковал такие занятия по поднятию самооценки, утверждают, что уже через несколько попыток они начинали замечать больше своих "плюсов", чем недостатков.

Мозг так же реагирует на слова, сказанные не о теле, а о внутренних качествах. Повторяя себе каждый день о преимуществах, можно избавиться от чрезмерной самокритики и комплексов.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о 7 фразах, которые ни в коем случае нельзя себе говорить. Они могут отбить желание идти к своей цели и уничтожить самооценку.