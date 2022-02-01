Психолог дал совет, что спросить у своего парня или девушки о прошлых отношениях

Психолог Дэниел Эйкон утверждает, что расcпросы о предыдущих отношениях партнера являются важным аспектом. По его словам, это лучшее и более точное представление об истинном характере второй половинки, так как помогает понять, является ли она на самом деле тем, кем себя изображает.

На своей странице в TikTok эксперт выложил ролик (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы), в котором рассказал, что таким образом можно в точности узнать, чем обычно заканчиваются их прошлые отношения и что именно идет не так.

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"Вы должны спросить их, как обычно заканчиваются их прошлые отношения или что идет не так. Люди склонны показывать лучшую версию себя, когда вы впервые начинаете с ними встречаться", – советует Эйкон.

Также он добавил, что причины разрывов в отношениях могут повториться. Поэтому вы можете знать, к чему готовиться.

Стоит отметить, что в комментариях под постом подписчики поддержали психолога и написали, что убедились в достоверности предоставленной в сети информации на личном опыте.

"Мой бывший сказал, что предыдущая девушка обвинила его в измене ей. И так все закончилось. Видимо, она была права, потому что он также изменял мне", "Да, он сказал, что расстался с девушками, потому что он не уделял им достаточно времени… и это также причина, по которой мы вчера расстались", – говорится в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что не все вопросы можно задавать бывшему. Особенно один, которые может в корне испортить отношения.