Почему мужчины изменяют в зрелом возрасте и что такое мужской климакс. Ответ психолога

Недавнее исследование показало, что в трех браках из четырех случаются измены. Чаще своей половинке изменяют мужчины. Причем нередко это бывает в зрелом возрасте, когда, казалось бы, искать что-то новое совсем неуместно. Но как раз в это время мужчины сталкиваются с климаксом, который буквально рушит их жизнь.

Психолог Елена Медведева в блоге на Оbozrevatel рассказала, в чем истинная причина такого поведения представителей сильного пола. В частности, эксперт детально описала тему возрастного срыва у мужчин, которые "с глазу на глаз" встретились с климаксом и андропаузой.

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Специалист утверждает, что таким образом они страдают от возрастного кризиса. По словам Медведевой, когда человек осознает, что старость уже на пороге, а за ней идет неизбежная смерть, пытается исполнить все свои желания. Также он стремится доказать окружающим, что еще может дать фору молодым.

В этот момент мужчина сталкивается с андропаузой.

"Андропауза – это нормально, и надо обладать силой и мудростью принять ее, помочь организму справиться с переходным гормональным состоянием, раздражительностью, беспокойством, усталостью, увеличением массы тела, нарушением сна, снижением либидо, страхом сексуальной неудачи. Но у некоторых, наоборот, растет желание доказать: я еще могу дать фору молодым. Поэтому часто новая пассия – это совсем не о любви, а о несогласии с возрастом", – утверждает специалист.

Также психолог говорит, что мужской климакс можно сравнить с периодом полового созревания. В этот момент человек сталкивается с проблемой самоутверждения и сексуальной зависимости. А снижение уровня тестостерона может спровоцировать сексуальную активность, и тут приходится "глушить виагру пачками".

То есть, прожив около две трети своей жизни, мужчина снова проходит этап так называемого "подросткового" бунта против реальности и хочет "убежать из дома". Он настолько боится смерти, что готов потерять все, чтобы жить дальше и чувствовать это.

"Острота возрастного кризиса зависит и от смены социальной роли. Жизнь теперь представляется в виде гигантской черной дыры, и она прекратила выдавать кредиты под будущее", – добавила Медведева.

Вместе с этим, психолог предостерегает, что в этот момент важно осознать необратимость жизненного процесса и вовремя остановиться. Потому что, по ее словам, пик всегда проходит, и он может загнать в глухой угол одиночества, так как не каждая семья готова простить измену.

Напомним, ранее Оbozrevatel писал, что около 75% мужчин и 68% женщин хотя бы раз в жизни были неверны своим вторым половинкам. Специалисты утверждают, что это много.