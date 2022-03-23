Плакать – это нормально. Андре Тан дал советы украинцам, как "починить" психику во время войны
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как можно справиться со стрессом во время войны. Он представил несколько лайфхаков, как правильно реагировать на новую информацию и выплескивать негативные эмоции.
Сейчас душевное спокойствие – на вес золота. Андре Тан считает, что война идет не только на фронте, но и у каждого украинца в голове. В своем Instagram он дал советы, которые собрал из разных источников, как наименее травматично для психики переживать происходящее.
"Я каждый день стараюсь приносить своей стране и своим любимым подписчикам что-то полезное. Сейчас душевное спокойствие – на вес золота! Без психологических лайфхаков – никуда! Я перелопатил кучу материала на эту тему и нашел самые эффективные", – написал он.
В первую очередь, дизайнер советует не перегружать себя информацией. Он считает, что новости лучше узнавать из 1-2 надежных, желательно официальных источников. Если перегрузить себя поиском и впитыванием информации, то не останется сил на действительно важные дела.
"Плакать – это нормально. Сдерживать слезы не нужно, особенно перед сном. Плач – природный метод справиться с отчаянием", – отмечает он.
Андре Тан также считает, что нужно и важно разговаривать с близкими по телефону. По его словам, нормально и то, если у человека периодически появляется сильная злость.
"Адреналин от страха. В организме повышается кортизол, который нужен для реакции: "Бей или беги". Чтобы выплеснуть страх, помогут легкие физические нагрузки – поприседайте или поотжимайтесь", – советует дизайнер.
Важно также разрешать плакать ребенку, говорить ему, что бояться – это нормально. Родителям он советует читать сказки малышам, сочинять истории о будущем.
"Ложитесь все вместе спать, если ребенку страшно одному ночью. И помните: победа не за горами!" – резюмировал он.
Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский психолог Дмитрий Карпачев дал несколько советов, которые помогут уберечься от негативных мыслей и принятия ложных решений во время войны. Он напомнил, что сейчас обязательно, по возможности, нужно заботиться о своих базовых физиологических потребностях.
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