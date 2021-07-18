Она все не могла влюбиться. И мужчины встречались достойные, и возраст подходящий, а сердце молчало, как окаменелое. Ни тебе болезненной застенчивости, ни неуместного хихиканья, ни желания нарядиться в то сногсшибательное платье: авторское с драпировкой и асимметрией. Глаза уже сто лет не блестели, брови на внешних уголках не поднимались, и кожа не розовела, будто у глазурованной фарфоровой куклы родом из Тюрингии.

Девушка не худела, не крутила хула-хуп, не искала возлюбленному какую-то модную флешку и не мчалась с ней к граверу, чтобы нанести инициалы. Не пропитывала медовик, непременно сгущенкой. Не превращалась в мега чувствительную барышню, которая не срывает крыжовник, чтобы не причинить кусту боль и не присматривалась к детским чепчикам, украшенным французским непринужденным кружевом с эффектным названием фриволите.

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Всех парней можно было пересчитать на пальцах. В десятом классе нравился физкультурник по отчеству Романович, но все его называли просто – Рома. Тот был веселым, курчавым, с чувством юмора. Частенько повторял: "Что ж ты явился на урок физкультуры в брюках с чужого плеча?"

На втором курсе приглянулся высоченный пятикурсник с исторического. Студент круто играл в баскетбол, делал доклады на тему "Костюм в повседневной жизни киевлян второй половины 19 века" и водил дружбу с девушками модельной внешности.

На пятом курсе, подрабатывая секретаршей, окунулась в отношения с женатым. Коллега уважал туфли с дурацким названием монки, удил рыбу нахлыст, водил в дешевый отель, а потом бежал в супермаркет за памперсами. Боялся поставить под ее фото лайки, чтобы не увидела жена, и ел майонез пачками, так как дома ему не разрешали. Вот и вся недолга. Поэтому девушка жила своей жизнью. Много работала, много читала, по выходным ездила к родителям на сбор клубники, по пятницам могла позволить рюмочку ликера. Никаких штормов, качелей, споров о правильности воспитания ребенка и препираний с какой громкостью должен работать телевизор.

Вот только мама демонстративно листала ее паспорт и падала в обморок выговаривая цифру 39. Папа на вопрос особо любопытных: "Почему дочь до сих пор не замужем", отвечал философски: "А почему люди не не ездят на зебрах? Не заикаются, когда поют? Не чувствуют вращение Земли?" Старший брат, воспитывающий трех балбесов, в открытую сестре завидовал.

Юбилей "сорок лет" решила праздновать с размахом, невзирая на суеверия. Поэтому в ресторан набились все: и мама с философом-отцом, и брат с тремя пацанами, и подруги, зашедшие в замужестве на третий круг. Неожиданно подошел мужчина, отдаленно напоминающий физкультурника Романа и историка, озадаченного костюмами книгопечатников и денщиков с водовозами. Шепнул: "поздравляю" и вручил значок с крыжовником. Девушка хихикнула, высоко подняла брови и сильно пожалела, что на ней обычная водолазка, а не платье с асимметрией и драпировкой.

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