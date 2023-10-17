'Мне все равно': топ-5 фраз, которые выдают несчастливого человека

Иногда то, что мы говорим, не соответствует действительности, а за словами скрываются совсем другие эмоции. Впрочем, чтобы не показывать свои истинные чувства, мы используем защитные фразы или отговорки и обманываем не только собеседников, но и самих себя.

OBOZ.UA собрал 5 фраз-индикаторов несчастливого человека. Они помогут разоблачить тех, кто притворяется и разобраться в своих чувствах.

Я просто устал(-а)

Так оправдываются те, кто скрывают настоящие причины своего беспокойства. Эта фраза возможно и звучит убедительно, но в то же время ее пределы слишком размыты, так что вызывает дополнительные вопросы. Попытайтесь конкретизировать проблемы. Возможно человек столкнулся с переутомлением, угнетением, или же просто чувствует себя недовольным жизнью и только делает вид, что решением станет короткий отдых.

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Мне без разницы

"Откровенная" картинка безразличия часто на самом деле – форма самозащиты. Правда в том, что людям редко бывают искренне равнодушны к вещам: легче сделать вид, что проблема не вызывает волнения, чем поделиться своей болью. Возможно эта фраза, всего лишь способ показаться беззаботным и счастливым, когда на душе совершенно противоположны эмоции.

Это мелочи

Люди, которые действительно несчастливы, часто обращаются к этой фразе, как к способу обесценить собственные чувства и серьезные ситуации. Впрочем, это вовсе не признак того, что они ничего не чувствуют. Такой метод помогает сохранить позитив. Однако, возможно, человеку все же нужна ваша помощь.

Я в норме

Такая фраза может свидетельствовать о том, что человек хочет поскорее закончить разговор и не желает вдаваться в подробности реального положения дел. "Я в норме" не несет никакой информации, так как эти слова обычно – простая вежливость. Если ваш близкий человек часто сводит разговор о себе к "все хорошо", это может означать, что он не так счастлив, как пытается показать.

Могло быть хуже

Оптимизм в сложных жизненных ситуациях – это обычно хорошо, если данная фраза не символизирует обесценивание проблемы и ее серьезности. На самом деле всегда может быть хуже, только если речь не идет о конце света. Эти слова показывают, что человек плохо себя чувствует. Если проблемы других кажутся более серьезными или более значимыми, это все еще не повод обесценивать собственные эмоции. Невозможно быть радостным и переживать сложные моменты с натянутой улыбкой.

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