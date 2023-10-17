Кто такие токсичные люди и почему мы продолжаем с ними общаться. Карпачев назвал 8 причин

На жизненном пути каждого из нас встречались токсичные люди. Если некоторые общения с "токсиками" сводят к нулю, другие продолжают строить с ними отношения.

Известный украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев рассказал на своей странице в Instagram, почему мы продолжаем общаться с токсичными людьми и какая из этого польза. Специалист выделил 8 причин, побуждающих к диалогу с "токсиками".

Видео дня

Низкая самооценка

Люди с низкой самооценкой могут считать, что они не заслуживают здоровых отношений, а только тех, что пропитаны токсичностью. Они могут бояться, что никто другой не будет желать с ними общаться.

Привязанность

Некоторые испытывают эмоциональную привязанность к токсичным людям из-за общей истории отношений, которая длилась в течение определенного периода времени. Они могут надеяться, что партнер изменится сам или что смогут ему в этом помочь.

Страх одиночества

Это чувство – один из самых распространенных мотиваторов, усиливающий связь с "токсиками". Люди предпочитают токсические отношения из-за того, что они лучше, чем ничего.

Манипуляция

Токсичные люди идут на манипуляции и стремятся контролировать других. Они могут угрожать, оскорблять или кормить обещаниями "исправиться" для того, чтобы удержать людей рядом с собой.

Надежда

Некоторые верят, что "токсик" может измениться, и они остаются в отношениях в надежде, что когда-нибудь все станет иначе.

"Отсутствие" альтернативы

Может создаваться впечатление, что альтернативы этим отношениям нет. Поэтому человек будет держаться за единственный, как ему кажется, вариант, не имея ресурса оборвать связи.

Зависимость

Если человек имеет зависимость (например, алкоголизм или наркомания), это может стимулировать к сохранению отношений из-за надежды на "выздоровление" близкого человека.

Социальное давление

Близкие и родные могут оказывать давление на человека, чтобы он остался в токсичных отношениях, осуждая его за решение уйти.

Для того чтобы изменить ситуацию, психолог советует спросить себя: "Готов ли я продолжать? Зачем мне это?" и тогда все должно встать на свои места.

Ранее OBOZ.UA писал о вопросе, который нужно задать на первом свидании, чтобы понять, будет ли контролировать вас мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!