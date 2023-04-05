Метод Суворова. Как уснуть за несколько минут

Многие люди страдают от бессоницы, которая постигает их даже после насыщенного и трудного рабочего дня. Советский разведчик Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Резун), который в 1978 году сбежал в Великобританию и был заочно приговорен в СССР к расстрелу, в 1985-м написал автобиографическую книгу о работе ГРУ под названием "Аквариум". Среди прочего на тот момент уже британский писатель и профессор по военной тактике и истории описал уникальный метод, которому десятилетиями обучают разведчиков, так как он позволяет уснуть за несколько минут. Сейчас благодаря Суворову этой техникой пользуются во всем мире.

Видео дня

OBOZREVATEL выяснил, что автор советует прежде всего держать ноги в тепле, живот – в голоде, а голову – в холоде. То есть, он рекомендует засыпать в прохладной комнате, наполненной свежим воздухом.

Это объяснятся тем, что в данной обстановке кожа на теле остывает, а кровяное давление падает. Иными словами организм ощущает то же самое, что и во время сна.

Также профессор рекомендует ужинать не менее, чем за 3 часа до сна.

"Лечь на спину, вытянуться, расслабить все тело. Закрыть глаза и под закрытыми веками закатить зрачки наверх. Это нормальное состояние глаз во время сна. Приняв это положение, человек засыпает быстро, легко и глубоко ", – говорится в "Аквариуме".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как спать на час дольше. Важно соблюдать наличие в организме одного полезного элемента и воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.