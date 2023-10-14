Какой вопрос нужно задать на первом свидании, чтобы понять, будет ли мужчина вас контролировать

28-летняя эксперт по знакомствам из Калифорнии по имени Замария рассказала, как можно обнаружить мужчин, которые стремятся контролировать вас. Надо только спросить, как ваш потенциальный партнер относится к котам.

Об этом сообщает издание Daily Mail. В своем TikTok Замария часто делится советами об отношениях: сейчас на ее аккаунт подписано более 252 тысяч человек.

Недавно эксперт записала новый видео-совет для своих подписчиков. Чтобы узнать, насколько мужчина хочет контролировать все, следует задать ему один простой вопрос: что он думает о котах.

Видео дня

Замария отметила, что если мужчина, с которым вы собираетесь идти на свидание, отреагировал резко негативно, то это может быть так называемым "красным флажком", которого следует опасаться. Видео тиктокера стало вирусным и собрало более 959 тысяч просмотров.

"В следующий раз, когда вы пойдете на свидание, вы должны задать парню этот вопрос", – сказала она в начале ролика. Замария добавила: "Итак, у меня есть теория, что если мужчина очень сильно реагирует на такой вопрос, это признак того, что ему не нравятся вещи, которые он не может контролировать". Она считает, что это может означать, что мужчина не равнодушен к контролю, любит контролировать каждую вещь и ненавидит непредсказуемое.

Эксперт предложила не спрашивать этого очевидным способом и также не рассказывать ему, есть ли у вас кот. Если парень имел "нейтральную реакцию" на вопрос и сказал что-то вроде "кошки – это нормально", то он "прошёл тест".

"Если у парня очень сильная, отвратительная реакция на кошек и он говорит: "Боже мой, коты сумасшедшие, я их терпеть не могу, и они злые", – вы все поймете", – объяснила она. В видео Замария утверждала, что большинство мужчин любят собак, потому что их "легко дрессировать", но ненавидят кошек, потому что это "совсем другая история".

Люди заполонили раздел комментариев, и многие подписчики согласились с утверждением автора. Один из комментаторов написал: "Это правда, я не люблю кошек или ситуаций, которые я не могу контролировать". Кто-то другой прокомментировал: "Вау! Мой бывший всегда говорил о том, как он ненавидит кошек. Он также был очень склонен к контролю". "Любой, кто не любит кошек, если это не вызвано аллергией, – это красный флаг", – говорилось в одном из комментариев. Другой пользователь поделился: "Моя мама всегда говорила мне, что она не доверяет людям, не любящим кошек".

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