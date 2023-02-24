Как привлечь мужчину: женские фразы, которые сведут избранника с ума

Искусство общения состоит в том, чтобы своими словами вдохновлять других людей. Это же, несомненно, касается и любви. Правильно сформулированный посыл к любимому человеку окрыляет и сближает. Вопреки стереотипам о якобы нечувствительности, мужчины тоже очень любят такие фразы. Более того, с их помощью можно завоевать мужское сердце.

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OBOZREVATEL собрал список выражений, которые кажутся мужчинам привлекательными. Используйте их в общении с теми, кого хотите очаровать, и эффект не заставит себя ждать.

Комплименты

Комплименты внешности – самый распространенный тип, но они часто кажутся людям неискренними или затрагивают глубинные переживания, способные испортить настроение. Поэтому лучше проявить креативность и похвалить мужчину за какие-нибудь другие качества. Но при этом комплимент должен идти от чистого сердца.

"Ты не такой, как все". Почувствовать себя особенным для кого-нибудь – бесценное ощущение. Психологи подчеркивают, что именно это убеждение может открыть даже самое закрытое сердце. Главное говорить это искренне, а не разбрасываться такими словами направо и налево.

"Ты заставляешь меня смеяться". Откройте любое дейтинговое приложение или сайт знакомств – в подавляющем большинстве анкет мужчины отмечают свое чувство юмора. Если вам нравятся его шутки, скажите об этом – ему точно будет очень приятно это услышать.

"Мне хорошо с тобой". Чтобы не гадать, какой комплимент попадет в яблочко, просто расскажите о своих ощущениях. Мужчине будет приятно услышать, что вы рады ему такому, какой он есть.

"Ты такой умный". В отличие от внешности, которая во многом зависит от наследственности, ум – результат целенаправленной работы над собой. Оцените этот результат, и мужчина будет сиять от счастья.

"Ты приготовил невероятный ужин/прекрасно починил что-то в доме/умело решил этот вопрос/дал прекрасный совет". Если мужчина прилагает для вас усилия, дайте ему почувствовать свою благодарность. Это окрыляет и дает ощущение, что его забота для вас ценна и вам нужна.

Фразы-крючки

Этими словами вы не просто покажете мужчине, что он вам важен, но и продемонстрируете себя с лучшей стороны. А что может сблизить вас больше, чем чувство, что вы идеально друг другу подходите.

"Я тебе полностью доверяю". Недоверие рождает разочарование, а доверие дает уверенность и чувство свободы. Если вы не имеете никаких сомнений в словах и действиях мужчины, скажите об этом прямо. Это окрыляет.

"Мне с тобой очень спокойно и безопасно". Как ни крути, а гендерные стереотипы требуют от мужчины быть той самой каменной стеной для любимой. Не дайте ему усомниться в том, что он именно такая стена для вас.

"Я так тобою горжусь". Это еще одно проявление того, каким особенным для вас является мужчина. Если он добился какого-то успеха, для него вряд ли найдется похвала лучше, чем слова о том, что вы им гордитесь.

"Я была не права". Умение признавать свои ошибки и идти на компромиссы не только очень полезно для отношений, это еще может быть очень привлекательным. Но опять же это должно быть искреннее признание, а не манипуляция.

"Так хорошо, что я могу на тебя положиться". В любом партнере – и романтическом, и деловом – важна надежность. Если вы чувствуете, что мужчина, с которым вы рядом, именно таков, скажите об этом. Он точно очень постарается, чтобы не предать это доверие.

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