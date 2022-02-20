Как запоминать свои сны. Три простых секрета

Американская психологическая ассоциация называет сновидение физиологически и психологически сознательным состоянием. Поэтому эксперты говорят, что сны часто могут служить инструментом для повышения самосознания. Однако люди их часто забывают и еще чаще не умеют анализировать.

Издание Рsychology Тoday приводит советы автора книги "Как интерпретировать ваши сны" Престона Ни, которые помогут разобраться в том, что было ночью. Это три простых правила, но их нужно делать регулярно.

1. Заведите дневник сновидений, в котором сможете рисовать детали снов. Письмо и рисование на бумаге могут способствовать лучшему запоминанию.

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2. Лучшее время, чтобы вспомнить детали своего сна, сразу после того, как вы проснулись. Поэтому, прежде чем открыть глаза, прокрутите в голове все в подробностях. Это может происходить начиная с последней сцены. Важно вспомнить различные эмоции, а также понять ощущения после пробуждения.

3. Периодически отмечайте самые важные сны – те, которые запомнились как положительными, так и отрицательными эмоциями. Они могут дать важные ключи к работе подсознания. Также стоит отмечать повторяющихся людей, места или темы в снах, или наоборот изменения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что сон сохраняет наиболее эмоциональные воспоминания, уменьшая дальнейшие реакции на эти события. Чем дольше люди испытуют страх во сне, тем меньше они боятся его в реальности.