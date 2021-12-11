Как узнать, что мужчина тебя использует. 5 главных признаков

Иногда сильные чувства могут ослеплять и мысль о том, что любимый человек манипулирует, упорно прогоняется с головы. Психологи советуют не задерживаться в таких отношениях или пресекать проблему на корню.

Перед тем как с головой погружаться в эмоции, стоит присмотреться к поведению партнера. Эксперты, которые пообщались с журналистами изданий Elle, Around News и Лиза определили, каких тревожных "звоночков" следует остерегаться.

"А помнишь"

Практикующий психолог Максим Москотин утверждает, что если мужчина при каждом удобном случае напоминает о прошлых ошибках, этому есть только одно объяснение. Он пытается манипулировать чувством вины, чтобы всегда получать желаемое.

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Уничтожение самооценки

Отношения – путь, на котором влюбленные должны поддерживать друг друга и помогать развиваться. Если постоянно слышать только о своих недостатках, то самооценка приблизится к нулю, а человек, виновный в этом, начнет использовать избранника в своих целях.

Доброта тогда, когда это нужно

Если вынудить партнера привыкнуть к тому, что он во всем виноват и все время общаться с плохим настроением, то моменты доброты станут для него своеобразным благословением, которое не захочется прерывать. Это позволяет манипулятору просить все, что он пожелает.

Секс тогда, когда не хочется

Если мужчина при каждой встрече настаивает на интимной связи, несмотря на отказ, скорее всего у него нет серьезных чувств. В современном мире широко практикуются отношения, в которых главной целью явлется – удовлетворение своих физических потребностей. Если один из влюбленных ищет настоящие чувства, ему не нужно позволять себя использовать.

"Ты должна"

Женский тренер-коуч, эксперт по созданию счастливых отношений Евгения Ващенко отмечает, что в здоровых отношениях не звучит фраза "ты должна делать это/выглядеть да/слушать меня". Это указывает на безразличие мужчины к желаниям своей второй половинки и попытки сделать ее "удобной".

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