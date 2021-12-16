Легендарный физик Тесла спал 2-3 часа: что такое полифазный сон и почему эта техника работает

Люди издавна пытаются найти способ увеличить время для выполнения дел, урезая при этом сон. Например, существует теория, что физик Никола Тесла и художник Леонардо да Винчи использовали технику "полифазы", что позволяло им отдыхать всего 2 часа в день.

Сторонники этого метода утверждают, что он может заменить полноценный сон без ущерба организму. Издание Discovery пишет, что таким образом учёный смог "получить" дополнительные 20 лет из отведенных ему 87.

Полифазский сон, который еще называют "цикл Убермана" заключается в том, что человек отказывается от ночного отдыха, заменяя его на 20-минутную дрему каждые 4 часа.

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Таким образом, общее время сна в сутки не превышает 2 часа. Это позволяло художнику и физику не отвлекаться надолго от работы.

Исследователи считают, что во время сна организм входит в быструю и медленную фазу. Так вот определили, что вторая не слишком полезна, поэтому просто исключили ее.

Человек получает возможность спать гораздо меньше, отдыхая при этом столь же полноценно, как и при 8-часовом сне, и все за счет проскакивания "ненужной" фазы медленного сна.

Есть слухи, что фанаты "полифазы" вместо будильника использовали ложку и посуду для того, чтобы просыпаться от шума сразу, как тело не сможет держать приборы.

О таком методе сна в Америке даже написали книгу "Ubersleep: расписание сна на основе сна и полифазный образ жизни", в которой автор рассказывает о собственном опыте практикования "полифазы". Она утверждает, что много лет спит по 2 часа в сутки и отлично себя чувствует, но читателям советует внимательно подготовиться и проконсультироваться с врачом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как уснуть всего за 2 минуты. Этим способом часто пользуются в армии, поэтому его назвали "военным методом".